https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kasim-ayinda-hangi-yatirim-araclari-kazandirdi--1091314803.html

Kasım ayında hangi yatırım araçları kazandırdı?

Kasım ayında hangi yatırım araçları kazandırdı?

Sputnik Türkiye

TÜİK verilerine göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksine göre, en yüksek aylık reel getiri yüzde 2.35 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yıllıkta ise en... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T11:31+0300

2024-12-09T11:31+0300

2024-12-09T11:31+0300

ekonomi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

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mevduat faizi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları'nı açıkladı. Buna göre, kasımda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.Kasımda faiz yatırımcısına kazandırdıYİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,77 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve avro yüzde 2,66 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 1,1 reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve avro yüzde 4,17 kayba yol açtı.Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.Altı aylık değerlendirmede külçe altın farkı6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 2,62, dolar yüzde 7,18, avro yüzde 8,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,59, DİBS yüzde 14,28, dolar yüzde 18,3, avro yüzde 19,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,72 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, kasım, hisse senedi, altın, külçe altın, gram altın, borsa, mevduat faizi