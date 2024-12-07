https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bankalardan-yeni-limit-ayari-en-yuksek-faizsiz-kredi-limitleri-belli-oldu-en-yuksek-tutar-ne-kadar-1091267844.html

Bankalardan yeni limit ayarı: En yüksek faizsiz kredi limitleri belli oldu, en yüksek tutar ne kadar?

Bankalardan yeni limit ayarı: En yüksek faizsiz kredi limitleri belli oldu, en yüksek tutar ne kadar?

Sputnik Türkiye

Bankalar arasındaki faizsiz kredi rekabeti hız kazandı. Daha önce 50 bin TL seviyesinde olan üst limit, 75 bin TL’ye yükseldi. Bankaların yeni müşteri çekmek... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T09:15+0300

2024-12-07T09:15+0300

2024-12-07T09:15+0300

tl

ekonomi

faiz

faiz oranı

faiz oranları

faizsiz kredi

kredi

kredi notu

kredi borcu

kredi kartı limiti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Bankaların belli dönemlerde sunduğu faizsiz krediler, özellikle yıl sonu bilançolarını dengelemek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla tercih ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların bu kampanyalarla zorunlu karşılık oranlarının etkisini azaltmaya çalıştığını belirtiyor. Şu anda piyasada 15 bin TL ile 75 bin TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi sunuluyor.Kredi limitleri artıyor: En yüksek tutar 75 bin TLFaizsiz kredi kampanyalarında en yüksek tutar şu an için 75 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, kredi, avans ve bonus puanlar gibi farklı enstrümanlar halinde müşterilere sunuluyor. Ancak bazı bankalar, bu fırsattan yararlanabilmek için müşterilerinden otomatik ödeme talimatı veya kredi kartı aboneliği gibi ek şartlar talep ediyor.Faizsiz krediler daha da artar mı?Piyasanın durumu ve bankaların müşteri ihtiyacı, kredi limitlerinin daha da artabileceği sinyalini veriyor. Milliyet'e konuşan Bayram’a göre, TL zorunlu karşılık oranlarının yükseldiği bu dönemde bankalar faizsiz kredi tutarlarını artırarak müşteri portföylerini genişletmeyi hedefliyor. Ancak her banka, 75 bin TL seviyesini aşma konusunda kendi kararını verecek.Faizsiz krediler hangi amaçlarla kullanılıyor?75 bin TL’ye varan faizsiz krediler, genellikle yatırım amaçlı değerlendiriliyor. Altın, borsa ve kripto varlıklar, bu kredilerin yöneldiği başlıca alanlar arasında. Ancak bu durum, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin finansal sistemde olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bayram, faizsiz kredilerin doğru bir şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.Bankalar neden faizsiz kredi sunuyor?Faizsiz krediler, bankaların yıl sonu zararlarını minimize etmesi ve müşteri kazanımı için oldukça etkili bir yöntem. Bununla birlikte, TL mevduat ve diğer yatırım araçlarına yönelimi de artırıyor. Bu strateji, bankaların finansal sistem içindeki pozisyonlarını güçlendirme amacı taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beylikduzundeki-14-katli-binanin-giris-katinda-patlama-meydana-geldi-1091267442.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faizsiz kredi, faizsiz kredi kampanyaları, faizsiz kredi limitleri, 75 bin tl faizsiz kredi, faizsiz kredi nasıl alınır, en yüksek faizsiz kredi, bankaların faizsiz kredi avantajları, yeni müşteri için kredi, faizsiz kredi başvuru şartları, faizsiz kredi veren bankalar, 2024 faizsiz kredi, faizsiz kredi hesaplama, doğrudan faizsiz kredi, ihtiyaç kredisi faizsiz, faizsiz kredi avantajları, faizsiz kredi başvurusu, yıl sonu faizsiz kredi, otomatik ödeme ile faizsiz kredi, en cazip faizsiz kredi kampanyası