https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kandilli-rasathanesi-duyurdu-gaziantepte-deprem-1091325281.html

AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem

AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem duyurusu geldi. Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.6... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T14:49+0300

2024-12-09T14:49+0300

2024-12-09T15:52+0300

son depremler

gaziantep

kandilli rasathanesi

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika depremi duyurdu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saar 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 8.45 kilometre olarak kaydedildi.Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü.

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