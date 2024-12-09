https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kandilli-rasathanesi-duyurdu-gaziantepte-deprem-1091325281.html
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem
AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem duyurusu geldi. Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.6... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T14:49+0300
2024-12-09T14:49+0300
2024-12-09T15:52+0300
son depremler
gaziantep
kandilli rasathanesi
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika depremi duyurdu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saar 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 8.45 kilometre olarak kaydedildi.Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/soguk-havalarin-etkisiyle-talep-artti-bu-2-baharati-tuketen-hastalik-nedir-bilmiyor-1091320501.html
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AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem
14:49 09.12.2024 (güncellendi: 15:52 09.12.2024)
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem duyurusu geldi. Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin merkez üssünü Osmaniye olarak duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika depremi duyurdu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saar 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 8.45 kilometre olarak kaydedildi.
Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.35'te gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü.