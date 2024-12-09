https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-2-gun-boyunca-surecek-1091321228.html

AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor, 2 gün boyunca sürecek

AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor, 2 gün boyunca sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün itibarıyla İstanbullulara krtik uyarıda bulundu. AKOM'un İstanbul için yaptığı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:45+0300

2024-12-09T13:45+0300

2024-12-09T13:45+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

istanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

kuvvetli yağış

aşırı yağışlar

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İstanbul için AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün itibarıyla etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.AKOM'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan alçak basınç sitemi nedeniyle, sıcaklıkların 14-17°C civarında seyredeceği beklenmekte olup, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/soguk-havalarin-etkisiyle-talep-artti-bu-2-baharati-tuketen-hastalik-nedir-bilmiyor-1091320501.html

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