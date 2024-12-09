https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kuvvetli-geliyor-2-gun-boyunca-surecek-1091321228.html
AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor, 2 gün boyunca sürecek
AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor, 2 gün boyunca sürecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün itibarıyla İstanbullulara krtik uyarıda bulundu. AKOM'un İstanbul için yaptığı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:45+0300
2024-12-09T13:45+0300
2024-12-09T13:45+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
istanbul
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
kuvvetli yağış
aşırı yağışlar
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İstanbul için AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün itibarıyla etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.AKOM'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan alçak basınç sitemi nedeniyle, sıcaklıkların 14-17°C civarında seyredeceği beklenmekte olup, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/soguk-havalarin-etkisiyle-talep-artti-bu-2-baharati-tuketen-hastalik-nedir-bilmiyor-1091320501.html
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akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, gök gürültülü sağanak
akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, gök gürültülü sağanak
AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kuvvetli geliyor, 2 gün boyunca sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün itibarıyla İstanbullulara krtik uyarıda bulundu. AKOM'un İstanbul için yaptığı yeni uyarısına göre, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak. Kuvvetli yağışlar çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacak.
İstanbul için AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün itibarıyla etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan alçak basınç sitemi nedeniyle, sıcaklıkların 14-17°C civarında seyredeceği beklenmekte olup, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."