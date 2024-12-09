https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ilk-toplanti-yarin-disk-asgari-ucret-talebini-acikladi-1091329049.html

İlk toplantı yarın: DİSK asgari ücret talebini açıkladı

İlk toplantı yarın: DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Asgari ücrette ilk toplantı yarın yapılacak. Kritik toplantı öncesi DİSK, asgari ücrete dair taleplerini açıkladı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T16:26+0300

2024-12-09T16:26+0300

2024-12-09T16:26+0300

ekonomi

disk

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. İlk toplantı öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücrete dair taleplerini açıkladı. DİSK, "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" dedi.DİSK'in asgari ücret beklentisi ne?DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada, sendikanın asgari ücret beklentisine yer verildi.Araştırmada konuya ilişkin olarak "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" denildi.TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre kasım ayında sınırı 66 bin 976 olarak açıklandı.Bu veri baz alındığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.'Asgari ücret yılda birkaç kez belirlenmeli'Ayrıca DİSK'in araştırmasında "Enflasyon tek haneli oranlara düşünceye kadar asgari ücretin yılda birkaç kez belirlenmesi zorunludur." denildi.Asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiği de aktarıldı.

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Sputnik Türkiye

disk, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu