https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-asgari-ucret-zammi-icin-geri-sayim-islam-memisten-carpici-tahmin-geldi-beklentinin-uzerinde-1091138676.html

2025 asgari ücret zammı için geri sayım: İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin geldi, 'Beklentinin üzerinde'

2025 asgari ücret zammı için geri sayım: İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin geldi, 'Beklentinin üzerinde'

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, enflasyon... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T07:53+0300

2024-12-04T07:53+0300

2024-12-04T07:53+0300

ekonomi

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2025 yılı

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2025 yılı asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümetin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. İlk toplantı 10 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca çalışan, bu tarihten çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyor.Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yıllık enflasyonun yüzde 47,09 seviyesine ulaşması, zam oranları üzerindeki beklentiyi artırdı. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.İslam Memiş: Beklenti Üstünde Enflasyon Verisi GeldiAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammına ilişkin tahminlerini paylaştı. Memiş, Kasım ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde geldiğini belirterek şunları söyledi:Memiş, ekonomik gelişmelerin küresel çapta yaşanan belirsizliklerden etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.Zam Oranı Yüzde 24-25 Bandında OlabilirAsgari ücret zammıyla ilgili öngörülerde bulunan Memiş, işçi, işveren ve hükümet arasında görüş farklılıklarının olduğunu belirtti. Şu ifadeleri kullandı:Küresel Riskler ve Enflasyon MücadelesiMemiş, küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine de dikkat çekti. BRICS üyelerine yönelik tehditler ve faiz politikaları gibi dışsal risklerin, enflasyonla mücadelede Türkiye’nin elini zorlayabileceğini ifade etti. Ayrıca piyasalarda "vatandaşın hissettiği enflasyon" ile resmi veriler arasındaki farkın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.2025 Asgari Ücret Zammı İçin Beklentiler YüksekAsgari ücrette yapılacak güncelleme, sadece çalışanları değil, işverenleri ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkiliyor. İlk toplantıdan çıkacak sonuçlar ve enflasyon rakamlarının ışığında yapılacak zam oranı, 2025 yılı için çalışanların en büyük beklentisi konumunda.

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