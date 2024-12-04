https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-asgari-ucret-zammi-icin-geri-sayim-islam-memisten-carpici-tahmin-geldi-beklentinin-uzerinde-1091138676.html
2025 asgari ücret zammı için geri sayım: İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin geldi, 'Beklentinin üzerinde'
2025 asgari ücret zammı için geri sayım: İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin geldi, 'Beklentinin üzerinde'
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, enflasyon... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T07:53+0300
2024-12-04T07:53+0300
2024-12-04T07:53+0300
ekonomi
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2025 yılı asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümetin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. İlk toplantı 10 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca çalışan, bu tarihten çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyor.Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yıllık enflasyonun yüzde 47,09 seviyesine ulaşması, zam oranları üzerindeki beklentiyi artırdı. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.İslam Memiş: Beklenti Üstünde Enflasyon Verisi GeldiAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammına ilişkin tahminlerini paylaştı. Memiş, Kasım ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde geldiğini belirterek şunları söyledi:Memiş, ekonomik gelişmelerin küresel çapta yaşanan belirsizliklerden etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.Zam Oranı Yüzde 24-25 Bandında OlabilirAsgari ücret zammıyla ilgili öngörülerde bulunan Memiş, işçi, işveren ve hükümet arasında görüş farklılıklarının olduğunu belirtti. Şu ifadeleri kullandı:Küresel Riskler ve Enflasyon MücadelesiMemiş, küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine de dikkat çekti. BRICS üyelerine yönelik tehditler ve faiz politikaları gibi dışsal risklerin, enflasyonla mücadelede Türkiye’nin elini zorlayabileceğini ifade etti. Ayrıca piyasalarda "vatandaşın hissettiği enflasyon" ile resmi veriler arasındaki farkın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.2025 Asgari Ücret Zammı İçin Beklentiler YüksekAsgari ücrette yapılacak güncelleme, sadece çalışanları değil, işverenleri ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkiliyor. İlk toplantıdan çıkacak sonuçlar ve enflasyon rakamlarının ışığında yapılacak zam oranı, 2025 yılı için çalışanların en büyük beklentisi konumunda.
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2025 asgari ücret zammı için geri sayım: İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin geldi, 'Beklentinin üzerinde'
Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, enflasyon verilerini değerlendirerek asgari ücrette yüzde 24-25 bandında bir artış beklediğini açıkladı. TÜİK’in Kasım ayı enflasyonu yüzde 47.09 olarak açıklaması dikkat çekti.
2025 yılı asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümetin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında netleşecek. İlk toplantı 10 Aralık’ta yapılacak. Milyonlarca çalışan, bu tarihten çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyor.
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, yıllık enflasyonun yüzde 47,09 seviyesine ulaşması, zam oranları üzerindeki beklentiyi artırdı. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
İslam Memiş: Beklenti Üstünde Enflasyon Verisi Geldi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammına ilişkin tahminlerini paylaştı. Memiş, Kasım ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde geldiğini belirterek şunları söyledi:
“Yurt içi piyasalarda gözler Kasım ayı enflasyon verisindeydi. Veriler beklentinin biraz üstünde geldi. Yıllık enflasyon yüzde 47,09 seviyesinde. Gıda ve kur tarafında riskler devam ediyor. Enflasyonla mücadele sürüyor ancak sonuç almak biraz zaman alabilir.”
Memiş, ekonomik gelişmelerin küresel çapta yaşanan belirsizliklerden etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.
Zam Oranı Yüzde 24-25 Bandında Olabilir
Asgari ücret zammıyla ilgili öngörülerde bulunan Memiş, işçi, işveren ve hükümet arasında görüş farklılıklarının olduğunu belirtti. Şu ifadeleri kullandı:
“Hükümet, işçiyi enflasyona ezdirmeme taahhüdünde bulunuyor. İşveren maliyetlerin yüksekliğinden şikayetçi, işçiler ise geçim sıkıntısından. Orta yol bulmak zor olabilir. Tahminim, yüzde 24-25 aralığında bir artış olacak.”
Küresel Riskler ve Enflasyon Mücadelesi
Memiş, küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisine de dikkat çekti. BRICS üyelerine yönelik tehditler ve faiz politikaları gibi dışsal risklerin, enflasyonla mücadelede Türkiye’nin elini zorlayabileceğini ifade etti. Ayrıca piyasalarda "vatandaşın hissettiği enflasyon" ile resmi veriler arasındaki farkın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.
2025 Asgari Ücret Zammı İçin Beklentiler Yüksek
Asgari ücrette yapılacak güncelleme, sadece çalışanları değil, işverenleri ve ekonomik dengeleri de doğrudan etkiliyor. İlk toplantıdan çıkacak sonuçlar ve enflasyon rakamlarının ışığında yapılacak zam oranı, 2025 yılı için çalışanların en büyük beklentisi konumunda.