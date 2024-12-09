https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/diddy-davasi-devam-ediyor-unlu-rapci-jay-z-13-yasinda-bir-kiz-cocuguna-tecavuzle-suclaniyor-1091325185.html
Diddy davası devam ediyor: Ünlü rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor
Diddy davası devam ediyor: Ünlü rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'li rapçi Jay-Z, 24 yıl önce yapılan bir partide, ismi sürekli tecavüz davalarıyla anılan Diddy ile birlikte 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekle... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T14:50+0300
2024-12-09T14:50+0300
2024-12-09T15:05+0300
dünya
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jay z
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sean combs
p. diddy
toplu tecavüz
çocuğa tecavüz
kadına yönelik taciz
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,ABD'de yüzü aşkın kişiye cinsel istismar ve saldırıda bulunmakla suçlanan 'Diddy' adıyla bilinen rapçi Sean Combs hakkındaki iddialara 'Jay-Z' olarak tanınan ünlü rapçi Shawn Carter'ın da adı karıştı. Takma adı 'Jane Doe' olan davacının avukatı Tony Buzbee tarafından Güney New York Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruda yer alan iddialara göre, 2000 yılında bir müzik ödülleri töreni sonrasında limuzin şoförü tarafından yapılan ev partisine davet edilen mağdura kendisini sersemleten bir içecek verildi. Kötü hissetmesi nedeniyle dinlenecek bir oda bulan mağdur, burada Combs ve Carter'ın tecavüzüne uğradı. İddialara göre olay sırasında 13 yaşında olan mağdura yönelik tecavüzleri odada bulunan kadın bir ünlü de izledi. Olayın ardından kendine gelerek bulunduğu evden kaçan mağdur, yakındaki bir benzin istasyonundan babasını arayarak yardım istedi.'Para koparma girişimi'Yaptığı açıklamada iddiaları 'iğrenç' olarak niteleyerek yalanlayan Jay-Z, kendisinden para koparmayı amaçlayan bir “şantaj girişimi” ile karşı karşıya olduğunu savundu. “Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen her kim olursa olsun hapse atılmalıdır, sizce de öyle değil mi” diyen Jay-Z, davacı avukatı Buzbee'yi hedef alarak, “Kalbim ve desteğim, hayat hikayelerinin ucuz takım elbiseli bir tazminat avcısı tarafından çarpıtıldığını izlemek zorunda kalan dünyadaki gerçek kurbanlarla” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/diddy-seks-ticareti-davasi-hakimi-ciddi-tehlike-olusturuyor-dedi-kefalet-talebini-reddetti-1090920806.html
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jay-z, z kuşağı, jay z, abd, sean combs, p. diddy, toplu tecavüz, çocuğa tecavüz, kadına yönelik taciz, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz
jay-z, z kuşağı, jay z, abd, sean combs, p. diddy, toplu tecavüz, çocuğa tecavüz, kadına yönelik taciz, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz
Diddy davası devam ediyor: Ünlü rapçi Jay-Z, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor
14:50 09.12.2024 (güncellendi: 15:05 09.12.2024)
ABD'li rapçi Jay-Z, 24 yıl önce yapılan bir partide, ismi sürekli tecavüz davalarıyla anılan Diddy ile birlikte 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanıyor.
,ABD'de yüzü aşkın kişiye cinsel istismar ve saldırıda bulunmakla suçlanan 'Diddy' adıyla bilinen rapçi Sean Combs hakkındaki iddialara 'Jay-Z' olarak tanınan ünlü rapçi Shawn Carter'ın da adı karıştı.
Takma adı 'Jane Doe' olan davacının avukatı Tony Buzbee tarafından Güney New York Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruda yer alan iddialara göre, 2000 yılında bir müzik ödülleri töreni sonrasında limuzin şoförü tarafından yapılan ev partisine davet edilen mağdura kendisini sersemleten bir içecek verildi. Kötü hissetmesi nedeniyle dinlenecek bir oda bulan mağdur, burada Combs ve Carter'ın tecavüzüne uğradı.
İddialara göre olay sırasında 13 yaşında olan mağdura yönelik tecavüzleri odada bulunan kadın bir ünlü de izledi. Olayın ardından kendine gelerek bulunduğu evden kaçan mağdur, yakındaki bir benzin istasyonundan babasını arayarak yardım istedi.
Yaptığı açıklamada iddiaları 'iğrenç' olarak niteleyerek yalanlayan Jay-Z, kendisinden para koparmayı amaçlayan bir “şantaj girişimi” ile karşı karşıya olduğunu savundu.
“Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen her kim olursa olsun hapse atılmalıdır, sizce de öyle değil mi” diyen Jay-Z, davacı avukatı Buzbee'yi hedef alarak, “Kalbim ve desteğim, hayat hikayelerinin ucuz takım elbiseli bir tazminat avcısı tarafından çarpıtıldığını izlemek zorunda kalan dünyadaki gerçek kurbanlarla” ifadelerini kullandı.