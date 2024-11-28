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MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/diddy-seks-ticareti-davasi-hakimi-ciddi-tehlike-olusturuyor-dedi-kefalet-talebini-reddetti-1090920806.html
Diddy 'seks ticareti' davası hakimi, 'ciddi tehlike oluşturuyor' dedi, kefalet talebini reddetti
Diddy 'seks ticareti' davası hakimi, 'ciddi tehlike oluşturuyor' dedi, kefalet talebini reddetti
Sputnik Türkiye
'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılan Sean Diddy Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi dördüncü kez hakim tarafından reddedildi. Eylül ayında gözaltına... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T12:15+0300
2024-11-28T12:15+0300
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p. diddy
cassie ventura
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mahkeme
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kefalet
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'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi dördüncü kez reddedildi. Hakim hip-hop şarkıcısının 'ciddi tehlike oluşturduğunu ve şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğunu' belirterek kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.New York mahkemesinde davaya bakan bir federal hakim, Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti ve 'açık ve ikna edici kanıtlarla şarkıcının potansiyel bir tehlike olduğunu' söyledi.Hakim, 2016'da Cassie Ventura ve Diddy'in arasındaki şiddet skandalının otel kameralarına yansımasının ardından yayınlanan videoyu da gerekçe göstererek "Combs'un şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğuna" karar verdi. Diddy'nin savunması, görüntülerin düzenlendiğini ve manipüle edildiğini söylemesi üzerine hakim, "Combs tarafından sunulan görüntülerin versiyonunda bile açıkça şiddet var" dedi.Savcılar, Diddy'nin seks ticareti davası için 'olası jüri üyelerini etkilemek amacıyla hapishaneden tanıklarla iletişime geçmeye ve kamuoyunu etkilemeye çalışmakla' suçlamıştı.Combs'un hapishanede yaptığı telefon kayıtlarını inceleyen savcılar, ünlü şarkıcının aile üyelerinden 'kurbanlarla ve tanıklarla iletişime geçmesini istediğini ve mahkemesi için seçilecek olan jüri havuzunu etkilemek için bir takım 'hikayeler' oluşturmaları yönünde teşvik ettiğini' iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/p-diddy-davasinda-savcilardan-yeni-iddia-juriyi-etkileyip-dava-surecine-mudahale-etmeye-calisiyor-1090515099.html
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diddy, p diddy, p diddy mahkeme,
diddy, p diddy, p diddy mahkeme,

Diddy 'seks ticareti' davası hakimi, 'ciddi tehlike oluşturuyor' dedi, kefalet talebini reddetti

12:15 28.11.2024
© AP Photo / Charles SykesForbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı
Forbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılan Sean Diddy Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi dördüncü kez hakim tarafından reddedildi. Eylül ayında gözaltına alınan Combs'un talebini reddeden hakim, şarkıcının 'açık ve ikna edici kanıtlarla potansiyel bir tehlike olduğunu' söyledi.
'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi dördüncü kez reddedildi. Hakim hip-hop şarkıcısının 'ciddi tehlike oluşturduğunu ve şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğunu' belirterek kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.
New York mahkemesinde davaya bakan bir federal hakim, Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti ve 'açık ve ikna edici kanıtlarla şarkıcının potansiyel bir tehlike olduğunu' söyledi.
Hakim, 2016'da Cassie Ventura ve Diddy'in arasındaki şiddet skandalının otel kameralarına yansımasının ardından yayınlanan videoyu da gerekçe göstererek "Combs'un şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğuna" karar verdi. Diddy'nin savunması, görüntülerin düzenlendiğini ve manipüle edildiğini söylemesi üzerine hakim, "Combs tarafından sunulan görüntülerin versiyonunda bile açıkça şiddet var" dedi.
Savcılar, Diddy'nin seks ticareti davası için 'olası jüri üyelerini etkilemek amacıyla hapishaneden tanıklarla iletişime geçmeye ve kamuoyunu etkilemeye çalışmakla' suçlamıştı.
Combs'un hapishanede yaptığı telefon kayıtlarını inceleyen savcılar, ünlü şarkıcının aile üyelerinden 'kurbanlarla ve tanıklarla iletişime geçmesini istediğini ve mahkemesi için seçilecek olan jüri havuzunu etkilemek için bir takım 'hikayeler' oluşturmaları yönünde teşvik ettiğini' iddia etmişti.
Sean Combs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
DÜNYA
P. Diddy davasında savcılardan yeni iddia: 'Jüriyi etkileyip dava sürecine müdahale etmeye çalışıyor'
18 Kasım, 13:34
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