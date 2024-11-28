https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/diddy-seks-ticareti-davasi-hakimi-ciddi-tehlike-olusturuyor-dedi-kefalet-talebini-reddetti-1090920806.html

Diddy 'seks ticareti' davası hakimi, 'ciddi tehlike oluşturuyor' dedi, kefalet talebini reddetti

Diddy 'seks ticareti' davası hakimi, 'ciddi tehlike oluşturuyor' dedi, kefalet talebini reddetti

Sputnik Türkiye

'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılan Sean Diddy Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi dördüncü kez hakim tarafından reddedildi. Eylül ayında gözaltına... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T12:15+0300

2024-11-28T12:15+0300

2024-11-28T12:15+0300

dünya

abd

sean combs

p. diddy

cassie ventura

new york

mahkeme

gözaltı

kefalet

kefaletle serbest

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102886/40/1028864067_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_93abe326084525318dd7634a03b9054f.jpg

'Seks ticareti' suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi dördüncü kez reddedildi. Hakim hip-hop şarkıcısının 'ciddi tehlike oluşturduğunu ve şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğunu' belirterek kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.New York mahkemesinde davaya bakan bir federal hakim, Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti ve 'açık ve ikna edici kanıtlarla şarkıcının potansiyel bir tehlike olduğunu' söyledi.Hakim, 2016'da Cassie Ventura ve Diddy'in arasındaki şiddet skandalının otel kameralarına yansımasının ardından yayınlanan videoyu da gerekçe göstererek "Combs'un şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtlar olduğuna" karar verdi. Diddy'nin savunması, görüntülerin düzenlendiğini ve manipüle edildiğini söylemesi üzerine hakim, "Combs tarafından sunulan görüntülerin versiyonunda bile açıkça şiddet var" dedi.Savcılar, Diddy'nin seks ticareti davası için 'olası jüri üyelerini etkilemek amacıyla hapishaneden tanıklarla iletişime geçmeye ve kamuoyunu etkilemeye çalışmakla' suçlamıştı.Combs'un hapishanede yaptığı telefon kayıtlarını inceleyen savcılar, ünlü şarkıcının aile üyelerinden 'kurbanlarla ve tanıklarla iletişime geçmesini istediğini ve mahkemesi için seçilecek olan jüri havuzunu etkilemek için bir takım 'hikayeler' oluşturmaları yönünde teşvik ettiğini' iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/p-diddy-davasinda-savcilardan-yeni-iddia-juriyi-etkileyip-dava-surecine-mudahale-etmeye-calisiyor-1090515099.html

abd

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diddy, p diddy, p diddy mahkeme,