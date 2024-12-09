https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/besiktasin-yeni-baskan-adayi-belli-oldu-1091337887.html
Beşiktaş'ın yeni başkan adayı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni başkan adayı belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adaylığını sosyal medya hesabından... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T22:35+0300
2024-12-09T22:35+0300
2024-12-09T22:36+0300
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Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adayı olduğunu açıkladı.Trendyol Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir başarı elde eden Beşiktaş'ta başkanlık için adaylar yarışa başladı. Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi ilk olarak İş insanı Hüseyin Yücel adaylığını açıklarken bugün sosyal medya hesabından Serdar Adalı da başkan adayı olduğunu duyurdu.Serdar Adalı kimdir?1964 yılında Adana'da doğan Serdar Adalı, Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanındı. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki yöneticilik yapan Serdar Adalı, iş dünyasında başarılı bir kariyere sahip olup, spor camiasında da etkili bir figür oldu. 2022 yılında tekrar Beşiktaş başkanlığı için aday olurken seçimi kazanamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html
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beşiktaş başkan adayları, serdar adalı kimdir
beşiktaş başkan adayları, serdar adalı kimdir
Beşiktaş'ın yeni başkan adayı belli oldu
22:35 09.12.2024 (güncellendi: 22:36 09.12.2024)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah beyazlı takımın eski başkanı Serdar Adalı, 13 Aralık Cuma günü basın açıklamasıyla yol haritasını resmi olarak açıklayacağını belirtti.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adayı olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir başarı elde eden Beşiktaş'ta başkanlık için adaylar yarışa başladı. Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi ilk olarak İş insanı Hüseyin Yücel adaylığını açıklarken bugün sosyal medya hesabından Serdar Adalı da başkan adayı olduğunu duyurdu.
1964 yılında Adana'da doğan Serdar Adalı, Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanındı. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki yöneticilik yapan Serdar Adalı, iş dünyasında başarılı bir kariyere sahip olup, spor camiasında da etkili bir figür oldu. 2022 yılında tekrar Beşiktaş başkanlığı için aday olurken seçimi kazanamadı.