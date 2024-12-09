https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/besiktasin-yeni-baskan-adayi-belli-oldu-1091337887.html

Beşiktaş'ın yeni başkan adayı belli oldu

Beşiktaş'ın yeni başkan adayı belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adaylığını sosyal medya hesabından... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T22:35+0300

2024-12-09T22:35+0300

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Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Serdar Adalı başkan adayı olduğunu açıkladı.Trendyol Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir başarı elde eden Beşiktaş'ta başkanlık için adaylar yarışa başladı. Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi ilk olarak İş insanı Hüseyin Yücel adaylığını açıklarken bugün sosyal medya hesabından Serdar Adalı da başkan adayı olduğunu duyurdu.Serdar Adalı kimdir?1964 yılında Adana'da doğan Serdar Adalı, Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanındı. Özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki yöneticilik yapan Serdar Adalı, iş dünyasında başarılı bir kariyere sahip olup, spor camiasında da etkili bir figür oldu. 2022 yılında tekrar Beşiktaş başkanlığı için aday olurken seçimi kazanamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html

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beşiktaş başkan adayları, serdar adalı kimdir