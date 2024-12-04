https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html
Beşiktaş'ın seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları kim olacak?
Beşiktaş'ın seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları kim olacak?
Sputnik Türkiye
Süper Lig takımlarından Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:42+0300
2024-12-04T18:42+0300
2024-12-04T18:42+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
olağanüstü toplantı
olağanüstü kongre
olağanüstü seçimli genel kurul
hasan arat
hüseyin yücel
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Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık Pazar günü yapılacağını açıkladı.Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini duyurdu. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından ilk toplantının 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacağını ancak çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda kesin karar alınacağını açıkladı.Beşiktaş'ın başkan adayları kim oldu?Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel başkanlığa vekalet ederken aynı zamanda aday olduğunu açıkladı. Başkanlık adaylığı için konuşulan isimler arasında Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve Serdar Adalı isimleri geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/jake-paul-ile-mike-tysona-rovans-maci-icin-700-milyon-dolar-teklif-edildi-1091167883.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, olağanüstü toplantı, olağanüstü kongre, olağanüstü seçimli genel kurul, hasan arat, hüseyin yücel
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, olağanüstü toplantı, olağanüstü kongre, olağanüstü seçimli genel kurul, hasan arat, hüseyin yücel
Beşiktaş'ın seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları kim olacak?
Süper Lig takımlarından Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından ilk toplantının 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacağını ancak çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü kesin karar alınacağını açıkladı.
Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini duyurdu. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından ilk toplantının 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacağını ancak çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda kesin karar alınacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın başkan adayları kim oldu?
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel başkanlığa vekalet ederken aynı zamanda aday olduğunu açıkladı. Başkanlık adaylığı için konuşulan isimler arasında Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve Serdar Adalı isimleri geçti.