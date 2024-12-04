https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/besiktasin-secim-tarihi-aciklandi-baskan-adaylari-kim-olacak-1091168830.html

Beşiktaş'ın seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları kim olacak?

Beşiktaş'ın seçim tarihi açıklandı: Başkan adayları kim olacak?

Sputnik Türkiye

Süper Lig takımlarından Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T18:42+0300

2024-12-04T18:42+0300

2024-12-04T18:42+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

olağanüstü toplantı

olağanüstü kongre

olağanüstü seçimli genel kurul

hasan arat

hüseyin yücel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089500353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f06e7c8740468f64b97dfd7bc6c47f77.jpg

Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık Pazar günü yapılacağını açıkladı.Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş Jimnatistik Kulübü Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini duyurdu. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından ilk toplantının 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da yapılacağını ancak çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda kesin karar alınacağını açıkladı.Beşiktaş'ın başkan adayları kim oldu?Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel başkanlığa vekalet ederken aynı zamanda aday olduğunu açıkladı. Başkanlık adaylığı için konuşulan isimler arasında Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve Serdar Adalı isimleri geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/jake-paul-ile-mike-tysona-rovans-maci-icin-700-milyon-dolar-teklif-edildi-1091167883.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, olağanüstü toplantı, olağanüstü kongre, olağanüstü seçimli genel kurul, hasan arat, hüseyin yücel