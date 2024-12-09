https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/asgari-ucret-zammi-icin-gozler-yarinda-sgk-uzmani-erdursun-kbus-yili-olacak-diyerek-rakami-acikladi-1091312097.html

Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı

Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı

Sputnik Türkiye

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için ilk toplantı yarın yapılacak... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T10:47+0300

2024-12-09T10:47+0300

2024-12-09T13:05+0300

ekonomi

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Asgari ücret zam maratonu yarın itibarıyla başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ilk kez bir araya gelecek. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler takvime çevrilmişken SGK uzmanı Özgür Erdursun, kötü senaryoyu paylaştı.Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Erdursun, "Ülkemizde Asgari Ücret 17 bin 2 lira 50 kuruş iken Türk-İş’in 2024 Kasım ayı açlık sınırı (Dört kişilik ailenin aylık gıda harca­ması tutarı) ise 20 bin 562 TL’dir. Ülkemiz­de Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine gö­re 4/A SSK kapsamında 19 milyon 192 bin kişi çalışmakta iken, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışan sayısı 16 milyon 947 bin kişidir. Bu sigortalıların ortalama yüz­de 70’i olan 13 milyon 434 bini açlık sınırı­nın altında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.Erdursun, emeklilerin yüzde 70'inden fazlasının açlık sınırının altında çalıştığını belirterek, "Gıda ile birlikte diğer tüm temel harca­malar için haneye girmesi gereken toplam gelir olan ‘Yoksulluk Sınırı’ ise 66 bin 976 TL’dir" dedi.Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?2025 yılında maaşlara yapılacak zamlardan da bahseden Erdursun, göre memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 enflasyon farkının verilebileceğini aktararak asgari ücretin 22 bin lira civarında olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kok-maas-duzenlemesi-1091309109.html

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