https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/asgari-ucret-zammi-icin-gozler-yarinda-sgk-uzmani-erdursun-kbus-yili-olacak-diyerek-rakami-acikladi-1091312097.html
Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı
Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı
Sputnik Türkiye
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için ilk toplantı yarın yapılacak... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:47+0300
2024-12-09T10:47+0300
2024-12-09T13:05+0300
ekonomi
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Asgari ücret zam maratonu yarın itibarıyla başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ilk kez bir araya gelecek. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler takvime çevrilmişken SGK uzmanı Özgür Erdursun, kötü senaryoyu paylaştı.Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Erdursun, "Ülkemizde Asgari Ücret 17 bin 2 lira 50 kuruş iken Türk-İş’in 2024 Kasım ayı açlık sınırı (Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı) ise 20 bin 562 TL’dir. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 4/A SSK kapsamında 19 milyon 192 bin kişi çalışmakta iken, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışan sayısı 16 milyon 947 bin kişidir. Bu sigortalıların ortalama yüzde 70’i olan 13 milyon 434 bini açlık sınırının altında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.Erdursun, emeklilerin yüzde 70'inden fazlasının açlık sınırının altında çalıştığını belirterek, "Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir olan ‘Yoksulluk Sınırı’ ise 66 bin 976 TL’dir" dedi.Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?2025 yılında maaşlara yapılacak zamlardan da bahseden Erdursun, göre memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 enflasyon farkının verilebileceğini aktararak asgari ücretin 22 bin lira civarında olabileceğini belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kok-maas-duzenlemesi-1091309109.html
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asgari ücret zam maratonu, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, türk-iş açlık sınırı, tisk işveren temsilcisi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, 2024 kasım açlık sınırı, ssk kapsamındaki çalışan sayısı, memur emeklisi zam oranı, ssk bağ-kur emekli maaşı zammı, seyyanen zam verilecek mi, 2025 asgari ücret tahmini
asgari ücret zam maratonu, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2025 ne kadar olacak, türk-iş açlık sınırı, tisk işveren temsilcisi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, 2024 kasım açlık sınırı, ssk kapsamındaki çalışan sayısı, memur emeklisi zam oranı, ssk bağ-kur emekli maaşı zammı, seyyanen zam verilecek mi, 2025 asgari ücret tahmini
Asgari ücret zammı için gözler yarında: SGK uzmanı Erdursun 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı
10:47 09.12.2024 (güncellendi: 13:05 09.12.2024)
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için ilk toplantı yarın yapılacak. Milyonlarca çalışanın gözü yarına çevrilmişken SGK uzmanı Erdursun, 2025 asgari ücreti için rakam verdi. SGK uzmanı, 2025 yılının sabit gelirliye "kâbus yılı" olacağı uyarısında bulundu.
Asgari ücret zam maratonu yarın itibarıyla başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ilk kez bir araya gelecek. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler takvime çevrilmişken SGK uzmanı Özgür Erdursun, kötü senaryoyu paylaştı.
Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Erdursun, "Ülkemizde Asgari Ücret 17 bin 2 lira 50 kuruş iken Türk-İş’in 2024 Kasım ayı açlık sınırı (Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı) ise 20 bin 562 TL’dir. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 4/A SSK kapsamında 19 milyon 192 bin kişi çalışmakta iken, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışan sayısı 16 milyon 947 bin kişidir. Bu sigortalıların ortalama yüzde 70’i olan 13 milyon 434 bini açlık sınırının altında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
Erdursun, emeklilerin yüzde 70'inden fazlasının açlık sınırının altında çalıştığını belirterek, "Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir olan ‘Yoksulluk Sınırı’ ise 66 bin 976 TL’dir" dedi.
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
2025 yılında maaşlara yapılacak zamlardan da bahseden Erdursun, göre memur ve memur emeklilerine yüzde 12, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 enflasyon farkının verilebileceğini aktararak asgari ücretin 22 bin lira civarında olabileceğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu durumda 2025’te açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan milyonlarca sabit ücretli, sabit gelirliler bireysel ekonomik krizi daha da derinlemesine hissedecek ve yaşayacak. Tüm bu veriler göz önüne alındığında çıkan sonuç sabit gelirlere oransal artış dışında ayrıca intibak ya da seyyanen zam yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır."