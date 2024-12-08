https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayin-yildizi-osimhen-sakatlandi-victor-osimhenin-sakatligi-ne-1091299846.html
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sakatlandı: Victor Osimhen'in sakatlığı ne?
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sakatlandı: Victor Osimhen'in sakatlığı ne?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T18:37+0300
2024-12-08T18:37+0300
2024-12-08T18:38+0300
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Galatasaray-Sivasspor maçında 45+9'da penaltıdan ağları havalandıran Victor Osimhen 72'inci dakikada sakatlandı.Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Ancak karşılaşmanın 72'inci dakikasında sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.Victor Osimhen'in 72'inci dakikada oyundan çıkmasıyla yerine Michy Batshuayi oyuna girerken sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre Nijeryalı yıldız bugün MR cihazına alınacak. Sakatlığının üst adale bağlarıyla ilgili olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasaray-sivassporu-3-2-maglup-etti-1091299724.html
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osimhen sakatlığı nedir, victor osimhen sakatlığı ne, osimhen kaç hafta yok, galatasaray sivasspor özet
osimhen sakatlığı nedir, victor osimhen sakatlığı ne, osimhen kaç hafta yok, galatasaray sivasspor özet
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sakatlandı: Victor Osimhen'in sakatlığı ne?
18:37 08.12.2024 (güncellendi: 18:38 08.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 kazandı. Ancak maçın 72'inci dakikasında sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray-Sivasspor maçında 45+9'da penaltıdan ağları havalandıran Victor Osimhen 72'inci dakikada sakatlandı.
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Ancak karşılaşmanın 72'inci dakikasında sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.
Victor Osimhen'in 72'inci dakikada oyundan çıkmasıyla yerine Michy Batshuayi oyuna girerken sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre Nijeryalı yıldız bugün MR cihazına alınacak. Sakatlığının üst adale bağlarıyla ilgili olabileceği ifade edildi.