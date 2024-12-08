https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasaray-sivassporu-3-2-maglup-etti-1091299724.html

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle 3-2 kazandı.Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakalarında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı ise 6 puana çıkarttı.Sivasspor deplasmanında sarı kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Alper kaydederken, kırmızlı beyazlı ekibin gollerini ise eski Galatasaray futbolcusu Garry Rodrigues ve Bekir Turaç Böke attı.

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