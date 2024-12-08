https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasaray-sivassporu-3-2-maglup-etti-1091299724.html
Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T18:21+0300
2024-12-08T18:21+0300
2024-12-08T18:21+0300
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Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle 3-2 kazandı.Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakalarında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı ise 6 puana çıkarttı.Sivasspor deplasmanında sarı kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Alper kaydederken, kırmızlı beyazlı ekibin gollerini ise eski Galatasaray futbolcusu Garry Rodrigues ve Bekir Turaç Böke attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaray-tff-baskani-haciosmanoglunu-istifaya-davet-etti-1091219479.html
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galatasaray, sivasspor, maç, tarihi maç, maç yayını, trendyol süper lig, futbol, futbol maçı, süper lig, barış alper yılmaz, osimhen, victor james osimhen
Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı ise 6 puana çıkarttı.
Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle 3-2 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakalarında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım müsabakanın erken dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı ise 6 puana çıkarttı.
Sivasspor deplasmanında sarı kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Alper kaydederken, kırmızlı beyazlı ekibin gollerini ise eski Galatasaray futbolcusu Garry Rodrigues ve Bekir Turaç Böke attı.