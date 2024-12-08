https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-sakatlandi-icerde-hungur-hungur-agliyor-1091300513.html
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sakatlandı: 'İçerde hüngür hüngür ağlıyor'
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sakatlandı: 'İçerde hüngür hüngür ağlıyor'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta karşılaşmasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T19:22+0300
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Galatasaray Spor Kulübü'nün milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sakatlanarak sahadan sedyeyle çıkarıldı.Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal medyada gündem oldu. Ağır derecede sakatlanan oyuncunun hüngür hüngür ağladığı ve bacağının kırılmış olabileceği açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan arkadaşı Yunus Akgün ''Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içerde hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı'' açıklamasında bulundu.Galatasaray-Sivasspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz atağa çıkarken Rej Manaj tarafından sakatlandı. Maçın hakemi pozisyonu VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kart olarak değerlendirmezken müsabaka sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından hakem hakkında olumsuz açıklamalarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayin-yildizi-osimhen-sakatlandi-victor-osimhenin-sakatligi-ne-1091299846.html
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sakatlandı: 'İçerde hüngür hüngür ağlıyor'
19:22 08.12.2024 (güncellendi: 19:25 08.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta karşılaşmasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal medyada gündem yarattı. Ağır derecede sakatlanan oyuncunun hüngür hüngür ağladığı ve bacağının kırılmış olabileceği açıklandı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sakatlanarak sahadan sedyeyle çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal medyada gündem oldu. Ağır derecede sakatlanan oyuncunun hüngür hüngür ağladığı ve bacağının kırılmış olabileceği açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan arkadaşı Yunus Akgün ''Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içerde hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı'' açıklamasında bulundu.
Galatasaray-Sivasspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz atağa çıkarken Rej Manaj tarafından sakatlandı. Maçın hakemi pozisyonu VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kart olarak değerlendirmezken müsabaka sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından hakem hakkında olumsuz açıklamalarda bulundu.