https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayda-baris-alper-yilmaz-sakatlandi-icerde-hungur-hungur-agliyor-1091300513.html

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sakatlandı: 'İçerde hüngür hüngür ağlıyor'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sakatlandı: 'İçerde hüngür hüngür ağlıyor'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 15.hafta karşılaşmasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T19:22+0300

2024-12-08T19:22+0300

2024-12-08T19:25+0300

spor

galatasaray

sivasspor

trendyol süper lig

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091300339_0:36:2756:1586_1920x0_80_0_0_a47ef047cb540cc7ac2c2b4c45f63938.jpg

Galatasaray Spor Kulübü'nün milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında sakatlanarak sahadan sedyeyle çıkarıldı.Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sosyal medyada gündem oldu. Ağır derecede sakatlanan oyuncunun hüngür hüngür ağladığı ve bacağının kırılmış olabileceği açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan arkadaşı Yunus Akgün ''Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Barış içerde hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı'' açıklamasında bulundu.Galatasaray-Sivasspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz atağa çıkarken Rej Manaj tarafından sakatlandı. Maçın hakemi pozisyonu VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kart olarak değerlendirmezken müsabaka sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından hakem hakkında olumsuz açıklamalarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/galatasarayin-yildizi-osimhen-sakatlandi-victor-osimhenin-sakatligi-ne-1091299846.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barı alper yılmaz sakatlık, barış alper sakatlık, galatasaray sivasspor özet, galatasaray sivasspor izle