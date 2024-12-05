https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaray-tff-baskani-haciosmanoglunu-istifaya-davet-etti-1091219479.html
Galatasaray, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Galatasaray, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından istifa... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T22:15+0300
2024-12-05T22:15+0300
2024-12-05T22:18+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
eyüpspor
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Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında sert eleştirilerde bulundu. Programda sinirli hali dikkat çeken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF Başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak yanıt vereceğim. Ben hakem atamalarını yapmıyorum. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Ama biz hakemimizin arkasındayız. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyazsa o biz de yok'' ifadesinde bulundu.Galatasaray'dan istifa çağrısıGalatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısında bulundu. Sosyal medya uygulamasından yapılan açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiği belirtildi.Galatasaray X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tff-baskani-haciosmanoglundan-dursun-ozbeke-yanit-kabul-edilebilir-gibi-degil-1091218264.html
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galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, eyüpspor
galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, eyüpspor
Galatasaray, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
22:15 05.12.2024 (güncellendi: 22:18 05.12.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları sonrası Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından istifa çağrısında bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.
TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında sert eleştirilerde bulundu. Programda sinirli hali dikkat çeken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF Başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak yanıt vereceğim. Ben hakem atamalarını yapmıyorum. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Ama biz hakemimizin arkasındayız. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyazsa o biz de yok'' ifadesinde bulundu.
Galatasaray'dan istifa çağrısı
Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısında bulundu. Sosyal medya uygulamasından yapılan açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını yitirdiği belirtildi.