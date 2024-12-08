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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderler arasında ben ve Putin kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderler arasında ben ve Putin kaldık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gençlerle kütüphane açılışında bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T22:08+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gençler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşması'nda iç ve dış gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Buluşmada bir genç ''Diplomatik ilişkilerinizde başarınızı neye borçlusunuz'' diye sordu. Soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Ben varım ve bir de Vladimir Putin var'' açıklamasında bulundu.'Almanya'da Merkel gidince siyaset bitti'Almanya'nın ilk kadın Şansölyesi Angela Merkel'in siyasetten çekildikten sonra Almanya siyasetin bittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ben Almanya'da çok takdir ettim. Hatta daha ileriye gideceğim sevdiğim bir lider Schröder'dir. Schröder'in bize olan saygısı çok çok farklıydı. İyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ramazan'da mesela bizimle masaya oturduğunda bira falan içmezdi. Öyle saygısı olan bir insandı. Farklı bir insandı. Bizim mesela Schröder'le diyaloğumuz halen devam ediyor. Hatta zaman zaman Türkiye'ye geldiği bile oluyor. Ama Alman siyasetinde Schröder'in Alman siyasetinde çok güçlü bir konumu ve yeri vardır. Temennim odur ki Türkiye'de Schröder gibi siyasetçiler olur'' açıklamasında bulundu.Angela Merkel'in kitabı gündem olmuştuCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel'in geçen ay yayınlanan 'Özgürlük. Anılar 1954-2021' kitabı tekrar gündem oldu. Kitapta Türkiye hakkında da açıklamalar yapan Angela Merkel'in anıları medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.'Önümüzdeki 2-3 ay çok önemli'ABD siyaseti hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Trump ile Amerika'da yeni dönem nasıl oluşacak göreceğiz. Bununla bir dünya çok farklı yere evriliyor. Onun için önümüzdeki 2-3 ay çok önemli'' dedi.2025 Burs ne kadar olacak?Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ocak ayında burs miktarımız 3 bin lira olacak'' dedi.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, gençlik, rusya, türkiye, almanya, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, angela merkel, burs
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, gençlik, rusya, türkiye, almanya, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, angela merkel, burs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Liderler arasında ben ve Putin kaldık

22:08 08.12.2024 (güncellendi: 22:19 08.12.2024)
© Sputnik / Александр КазаковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
© Sputnik / Александр Казаков
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gençlerle kütüphane açılışında bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya siyasetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kendisinin lider olarak kaldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gençler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşması'nda iç ve dış gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Buluşmada bir genç ''Diplomatik ilişkilerinizde başarınızı neye borçlusunuz'' diye sordu. Soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Ben varım ve bir de Vladimir Putin var'' açıklamasında bulundu.

'Almanya'da Merkel gidince siyaset bitti'

Almanya'nın ilk kadın Şansölyesi Angela Merkel'in siyasetten çekildikten sonra Almanya siyasetin bittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ben Almanya'da çok takdir ettim. Hatta daha ileriye gideceğim sevdiğim bir lider Schröder'dir. Schröder'in bize olan saygısı çok çok farklıydı. İyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ramazan'da mesela bizimle masaya oturduğunda bira falan içmezdi. Öyle saygısı olan bir insandı. Farklı bir insandı. Bizim mesela Schröder'le diyaloğumuz halen devam ediyor. Hatta zaman zaman Türkiye'ye geldiği bile oluyor. Ama Alman siyasetinde Schröder'in Alman siyasetinde çok güçlü bir konumu ve yeri vardır. Temennim odur ki Türkiye'de Schröder gibi siyasetçiler olur'' açıklamasında bulundu.

Angela Merkel'in kitabı gündem olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel'in geçen ay yayınlanan 'Özgürlük. Anılar 1954-2021' kitabı tekrar gündem oldu. Kitapta Türkiye hakkında da açıklamalar yapan Angela Merkel'in anıları medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

'Önümüzdeki 2-3 ay çok önemli'

ABD siyaseti hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Trump ile Amerika'da yeni dönem nasıl oluşacak göreceğiz. Bununla bir dünya çok farklı yere evriliyor. Onun için önümüzdeki 2-3 ay çok önemli'' dedi.

2025 Burs ne kadar olacak?

Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ocak ayında burs miktarımız 3 bin lira olacak'' dedi.
Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum: Erdoğan son kez aday olabilir
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