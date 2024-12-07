https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriyede-hukumet-olaganustu-toplandi-tum-devlet-kurumlari-suriye-ordusunun-arkasinda-1091284676.html

Suriye'de hükümet 'olağanüstü' toplandı: 'Tüm devlet kurumları Suriye ordusunun arkasında'

Suriye'de hükümet 'olağanüstü' toplandı: 'Tüm devlet kurumları Suriye ordusunun arkasında'

Sputnik Türkiye

Suriye hükümeti, Heyet Tahrir el Şam'ın İdlib, Halep ve Hama başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde Suriye ordusu mevzilerine saldırması ile alakalı olarak... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T22:03+0300

2024-12-07T22:03+0300

2024-12-07T22:03+0300

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Suriye Hükümet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Suriye Hükümeti, uluslararası terör listesinde yer alan Nusra Cephesi ve onunla bağlantılı silahlı terör çetelerinin bir dizi şehir ve bölgede başlattığı saldırılar ve buna eşlik eden hizmet ve ekonomik tesislerin sabote edilmesi, halkın terörize edilmesi ve istikrarsızlık ortamı yaratılması ışığında sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere bir oturum düzenledi” denildi.Açıklamada Suriye hükümetinin 'Suriye ordusuna terörizm ve destekçilerine karşı verdiği kutsal ulusal savaşta zafere ulaşma kabiliyetine olan tam güvenini ve tüm devlet kurumlarının Suriye ordusunun arkasında olduğunu' yinelediği belirtildi.Suriye Başbakanı Muhammed El Celali tarafından yapılan açıklamada, “Hükümet, terör çetelerinin bazı şehir ve bölgelere yönelik saldırılarının yol açtığı acil durumlar ve yeni gelişmelerle başa çıkabilecek uzmanlık ve kabiliyete sahiptir” dedi.Celali açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/devlet-baskanligi-ofisi-iddialari-yalanladi-devlet-baskani-esadin-ulkeyi-terk-ettigi-yonundeki-1091279316.html

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