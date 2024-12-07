https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/devlet-baskanligi-ofisi-iddialari-yalanladi-devlet-baskani-esadin-ulkeyi-terk-ettigi-yonundeki-1091279316.html
Devlet Başkanlığı Ofisi iddiaları yalanladı: 'Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberler doğru değil'
Devlet Başkanlığı Ofisi iddiaları yalanladı: 'Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberler doğru değil'
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T18:07+0300
2024-12-07T18:07+0300
2024-12-07T18:07+0300
dünya
suriye
beşar esad
yalanlama
açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077420158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fac1ff37098d3c82bbba259d5409aab3.jpg
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğu belirtilirken ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/suriye-savunma-bakanligi-ordunun-sam-banliyolerinden-cekildigine-dair-haberleri-yalanladi-1091277599.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077420158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_864ca03ad1ee152b1fe4a221a0a902e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, beşar esad, yalanlama, açıklama
suriye, beşar esad, yalanlama, açıklama
Devlet Başkanlığı Ofisi iddiaları yalanladı: 'Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberler doğru değil'
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğu belirtilirken ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Bazı yabancı basın organlarında Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına ya da şu veya bu ülkeye gizli ziyaretlerde bulunduğuna dair söylentiler ve yalan haberler yer almaktadır. Başkanlık ofisi tüm bu söylentileri yalanlamaktadır.