Devlet Başkanlığı Ofisi iddiaları yalanladı: 'Devlet Başkanı Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberler doğru değil'

Bazı yabancı basın organlarında Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına ya da şu veya bu ülkeye gizli ziyaretlerde bulunduğuna dair söylentiler ve yalan haberler yer almaktadır. Başkanlık ofisi tüm bu söylentileri yalanlamaktadır.