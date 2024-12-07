https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ile-suriye-ordusu-300den-fazla-teroristi-etkisiz-hale-getirdi-1091286000.html
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile Suriye ordusu 300’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile Suriye ordusu 300’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı İgnasyuk, Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde 300'den... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T23:22+0300
2024-12-07T23:22+0300
2024-12-07T23:21+0300
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rus hava-uzay kuvvetleri
suriye ordusu
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militan
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, bugünkü basın açıklamasında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin son bir günde İdlib, Hama ve Halep vilayetlerinde militanların yoğunlaştığı alanlar, komuta noktaları ve teçhizat taşıyan konvoyları vurarak 300’den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi.Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava kuvvetlerine ait uçaklar son bir günde İdlib, Hama ve Halep vilayetlerinde militanların yığınak ve saklanma yerleri, teçhizat konvoyları, depolar, komuta ve tahkimat noktalaraı, topçu ve havan mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenledi. 300'den fazla terörist, 55 araç ve bir malzeme deposu imha edildi” dedi.27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-durum-her-dakika-degisiyor-1091283932.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye ordusu, suriye, idlib, halep, hama, saldırı, militan, terörist, heyet tahrir el şam (htş), teçhizat, tahkimat
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye ordusu, suriye, idlib, halep, hama, saldırı, militan, terörist, heyet tahrir el şam (htş), teçhizat, tahkimat
Rusya: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile Suriye ordusu 300’den fazla teröristi etkisiz hale getirdi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı İgnasyuk, Suriye ordusunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla son bir günde 300'den fazla terörist ve 55 adet teçhizatı imha ettiğini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg İgnasyuk, bugünkü basın açıklamasında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin son bir günde İdlib, Hama ve Halep vilayetlerinde militanların yoğunlaştığı alanlar, komuta noktaları ve teçhizat taşıyan konvoyları vurarak 300’den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava kuvvetlerine ait uçaklar son bir günde İdlib, Hama ve Halep vilayetlerinde militanların yığınak ve saklanma yerleri, teçhizat konvoyları, depolar, komuta ve tahkimat noktalaraı, topçu ve havan mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenledi. 300'den fazla terörist, 55 araç ve bir malzeme deposu imha edildi” dedi.
27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.