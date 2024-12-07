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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Durum her dakika değişiyor
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Durum her dakika değişiyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Durum her dakika değişiyor" dedi.Türkiyeli, İranlı ve Rusyalı bakanlarla görüştüğünü ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerle konuyu görüştüğünü paylaşan Pedersen, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundum" dedi.Pedersen, görüştüğü bakanlar ve temsilcilerin bu çağrıyı desteklediğini belirterek, yakın zamanda bir tarih açıklamayı umduğunu söyledi."Suriye'de kapsayıcı ve güvenilir geçiş düzenlemelerinin acilen oluşturulmasıyla başlayarak, düzenli bir siyasi geçişe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı" ifadesini kullanan Pedersen, öncekinden farklı bir sürece acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Pedersen, "Bu, Suriye halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesine ve Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açacak bir sürecin başlangıcı olmalıdır" diyerek, gerilimin düşürülmesi, sükunetin sağlanması, kan dökülmesinden kaçınılması ve sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunması çağrısını yenilediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html
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suriye, güvenlik konseyi, geir o. pedersen, türkiye, rusya, iran
suriye, güvenlik konseyi, geir o. pedersen, türkiye, rusya, iran

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Durum her dakika değişiyor

21:09 07.12.2024
© AA / Mehmet Serkan ŞafakBirleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© AA / Mehmet Serkan Şafak
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulunduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Durum her dakika değişiyor" dedi.
Türkiyeli, İranlı ve Rusyalı bakanlarla görüştüğünü ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerle konuyu görüştüğünü paylaşan Pedersen, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundum" dedi.
Pedersen, görüştüğü bakanlar ve temsilcilerin bu çağrıyı desteklediğini belirterek, yakın zamanda bir tarih açıklamayı umduğunu söyledi.
"Suriye'de kapsayıcı ve güvenilir geçiş düzenlemelerinin acilen oluşturulmasıyla başlayarak, düzenli bir siyasi geçişe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı" ifadesini kullanan Pedersen, öncekinden farklı bir sürece acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Pedersen, "Bu, Suriye halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesine ve Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açacak bir sürecin başlangıcı olmalıdır" diyerek, gerilimin düşürülmesi, sükunetin sağlanması, kan dökülmesinden kaçınılması ve sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunması çağrısını yenilediğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte Astana formatında düzenlenen toplantıya katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
DÜNYA
Rusya, Türkiye ve İran'dan Suriye'deki şiddete derhal son verilmesi çağrısı
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