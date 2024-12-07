https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-durum-her-dakika-degisiyor-1091283932.html

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Durum her dakika değişiyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Durum her dakika değişiyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T21:09+0300

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2024-12-07T21:09+0300

politika

suriye

güvenlik konseyi

geir o. pedersen

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Durum her dakika değişiyor" dedi.Türkiyeli, İranlı ve Rusyalı bakanlarla görüştüğünü ve ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerle konuyu görüştüğünü paylaşan Pedersen, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundum" dedi.Pedersen, görüştüğü bakanlar ve temsilcilerin bu çağrıyı desteklediğini belirterek, yakın zamanda bir tarih açıklamayı umduğunu söyledi."Suriye'de kapsayıcı ve güvenilir geçiş düzenlemelerinin acilen oluşturulmasıyla başlayarak, düzenli bir siyasi geçişe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı" ifadesini kullanan Pedersen, öncekinden farklı bir sürece acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Pedersen, "Bu, Suriye halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesine ve Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açacak bir sürecin başlangıcı olmalıdır" diyerek, gerilimin düşürülmesi, sükunetin sağlanması, kan dökülmesinden kaçınılması ve sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunması çağrısını yenilediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/rusya-turkiye-ve-irandan-suriyedeki-siddete-derhal-son-verilmesi-cagrisi-1091275571.html

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