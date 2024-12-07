https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/meteoroloji-uyardi-cok-kuvvetli-ve-siddetli-yagislar-geliyor--1091276869.html

Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağışlar geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağışlar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da şiddetli yağış uyarısı yaptı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T16:21+0300

2024-12-07T16:21+0300

2024-12-07T16:24+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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muğla

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sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/antalya-gizem-dolu-olay-silahla-vuruldu-hastaneye-ulasmak-icin-ormanda-iki-saat-yurudu-1091273979.html

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