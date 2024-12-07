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Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağışlar geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da şiddetli yağış uyarısı yaptı. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T16:21+0300
2024-12-07T16:21+0300
2024-12-07T16:24+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
izmir
muğla
aydın
çanakkale
balıkesir
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/antalya-gizem-dolu-olay-silahla-vuruldu-hastaneye-ulasmak-icin-ormanda-iki-saat-yurudu-1091273979.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, aydın, çanakkale, balıkesir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, izmir, muğla, aydın, çanakkale, balıkesir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağışlar geliyor
16:21 07.12.2024 (güncellendi: 16:24 07.12.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.