https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/antalya-gizem-dolu-olay-silahla-vuruldu-hastaneye-ulasmak-icin-ormanda-iki-saat-yurudu-1091273979.html

Antalya gizem dolu olay: Silahla vuruldu, hastaneye ulaşmak için ormanda iki saat yürüdü

Antalya gizem dolu olay: Silahla vuruldu, hastaneye ulaşmak için ormanda iki saat yürüdü

Sputnik Türkiye

Antalya'da ormanlık alanda silahla vurulmuş halde yaralanan adam, 2 saat yürüyüp hastaneye ulaşmak için çabalarken bulundu. 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T13:27+0300

2024-12-07T13:27+0300

2024-12-07T13:27+0300

türkiye

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 18.00 sıralarında Serdar Ç'nin yakınları polisi arayarak, akrabalarının silahla vurulduğunu öğrendiklerini, ancak kendisine ulaşamadıkları ihbarında bulundu. Ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri Serdar Ç'ye ait iz aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. Saat 20.30 sıralarında, Şehir Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yaralı bir kişinin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine giden polise ekipleri yaralı kişinin Serdar Ç. olduğunu belirledi. Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Nasıl vurulduğunu anlatmadıEkipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi. Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç'nin yakınları, sağlık ekiplerine “Ablam bir göreyim, iyi mi?” diyerek gözyaşı döktü.Polis Serdar Ç'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor.

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antalya, silah, silah taşıma, vurulma, orman, polis, hastane, özel hastane