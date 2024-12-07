https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogan-anadoluda-huzur-icinde-ilelebet-yasamak-istiyorsak-her-alanda-guclu-olmak-1091275288.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep - Mersin arası hızlı tren ile 2 saat 15 dakikaya inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep - Mersin arası hızlı tren ile 2 saat 15 dakikaya inecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katılıyor. 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T16:00+0300
2024-12-07T16:00+0300
2024-12-07T16:04+0300
türkiye
cumhur ittifakı
cumhurbaşkanı
gaziantep
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
tapu
tören
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, tapu teslim töreninde 6 Şubat depremi sonrası hükümet olarak bölgeyi kalkındırmak için çalıştıklarını söyledi. Gelecek yıllar hakkında konuşan Erdoğan, "2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik. Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Bölgedeki projeler hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek" diye konuştu. Muhalefetin yönetiminde olan belediyeler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, "Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince 40 dereden su getiriyorlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/ingilterede-vegan-aile-3-yasindaki-cocugunu-mumyalayip-arka-bahceye-gomdu-1091274867.html
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cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı, gaziantep, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, tapu, tören
cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı, gaziantep, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, tapu, tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep - Mersin arası hızlı tren ile 2 saat 15 dakikaya inecek
16:00 07.12.2024 (güncellendi: 16:04 07.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, tapu teslim töreninde 6 Şubat depremi sonrası hükümet olarak bölgeyi kalkındırmak için çalıştıklarını söyledi.
Gelecek yıllar hakkında konuşan Erdoğan, "2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik. Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki projeler hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek" diye konuştu.
Muhalefetin yönetiminde olan belediyeler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, "Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince 40 dereden su getiriyorlar" dedi.