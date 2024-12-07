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İngiltere'de vegan aile, 3 yaşındaki çocuğunu mumyalayıp arka bahçeye gömdü
İngiltere'de vegan aile, 3 yaşındaki çocuğunu mumyalayıp arka bahçeye gömdü
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Birmingham kentinde, 3 yaşındaki oğulları Abiyah Yasharahyalah'ın ölümüne neden olan Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çifti, mahkeme tarafından... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T15:03+0300
2024-12-07T15:03+0300
yaşam
avrupa
ingiltere
aile
çocuk
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İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşen olayda kendi kurdukları 'inanç sistemi' içerisinde yaşayan bir çift, çocuklarının ölümüne neden oldu. Sıkı vegan diyet ile beslenen 3 yaşındaki çocuğun, kansızlık, diş çürümesi, yetersiz beslenme, bodur büyüme, raşitizm hastalıklarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Otopsi sonuçları çocuğun solunum yolu rahatsızlığından dolayı ölmüş olabileceğini öne sürüyor. Raporda belirlenen sağlık sorunlarına ek çocuğun iskeletinde kol, bacak ve kaburgalarda toplam altı kırık tespit edildi.40'lı yaşlarında olan Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çiftinin, Abiyah Yasharahyalah isimli 3 yaşındaki oğullarının, 2020 yılının başlarında öldüğü tespit edildi. Çocuk, ölümünden sonra iki yıl boyunca bulunamadı. Polis, çiftin evine farklı tarihlerde üç kez ziyaret gerçekleştirdi ancak çocuğun ortada olmadığı fark edilmedi. 2021 yılında yapılan bir vukuat sırasında baba Tai’nin agresif davranışları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltından kısa bir süre sonra çiftin çocuklarını bahçeye gömdükleri ortaya çıktı.Mahkeme, çiftin geleneksel toplumu reddederek kendi inanç sistemlerini oluşturduğunu ve bu sistemin çocuğun ölümüne yol açan koşulları yarattığını belirtti. Çiftin 'sıkı vegan diyeti' ve doğal tedavi yöntemleri uyguladığı, bu nedenle çocuğu modern tıbbi yardımdan mahrum bıraktıkları ifade edildi.Tıp mezunu baba, ölen oğlunun 'yeniden döneceğini' düşünerek 'sekiz günlük bir ritüel' düzenlediTıp genetiği mezunu olan baba Tai, ölen oğlunun 'geri döneceği' umuduyla 'sekiz günlük bir ritüel' gerçekleştirdiği söylendi. Dava savcısı, çiftin çocuğun ölümünden sonra cesedi sekiz gün boyunca yataklarında tuttuğunu sonrasında çocuğun bedenini 'mumyalayarak' evlerinin bahçesine yaklaşık 80 cm derinliğinde bir çukura gömdüğünü açıkladı. Bu süreçte, baba Tai'nin çocuğun 'yeniden doğacağına' dair bir ritüel gerçekleştirdiği ifade edildi.Çift, kendilerine yöneltilen her türlü suçlamayı reddetti ve oğullarının kötü sağlığından kurtulacağını düşündüklerini iddia ettiler. Tıp eğitimi alan baba Tai'nin 'katı vegan diyetinin' risklerinden habersiz olduğu da iddia edildi. Ancak savunmaları, jüri tarafından inandırıcı bulunmadı. İki aylık yargılamanın ardından jüri, çifti oy birliğiyle suçlu buldu. Çiftin cezası önümüzdeki hafta açıklanacak.Davayı yürüten Dedektif Joe Davenport, baba Tai'yi 'manipülatif ve kibirli bir insan' olarak tanımlarken, anne Naiyahmi’nin 'zayıf iradeli' olduğunu ve eşine duyduğu bağlılığı, çocuğunun hayatının önüne koyduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bebegini-erkek-arkadasi-gormesin-diye-uc-yil-boyunca-cekmecede-saklayan-anneye-7-bucuk-yil-hapis-1090872946.html
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avrupa, ingiltere, aile, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, ihmal, suçlu, mahkeme, gözaltı
avrupa, ingiltere, aile, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, ihmal, suçlu, mahkeme, gözaltı

İngiltere'de vegan aile, 3 yaşındaki çocuğunu mumyalayıp arka bahçeye gömdü

15:03 07.12.2024
© Fotoğraf : West Midlands PoliceVegan çift, açlıktan ölen çocuklarını mumyalayıp arka bahçeye gömdü
Vegan çift, açlıktan ölen çocuklarını mumyalayıp arka bahçeye gömdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
© Fotoğraf : West Midlands Police
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İngiltere'nin Birmingham kentinde, 3 yaşındaki oğulları Abiyah Yasharahyalah'ın ölümüne neden olan Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çifti, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Çiftin 'kendi krallıklarını' kurduğu açıklanan mahkemede, çocuklarını 'sıkı vegan diyetiyle' besledikleri ve birçok sağlık sorununu görmezden geldikleri ortaya çıktı.
İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşen olayda kendi kurdukları 'inanç sistemi' içerisinde yaşayan bir çift, çocuklarının ölümüne neden oldu. Sıkı vegan diyet ile beslenen 3 yaşındaki çocuğun, kansızlık, diş çürümesi, yetersiz beslenme, bodur büyüme, raşitizm hastalıklarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Otopsi sonuçları çocuğun solunum yolu rahatsızlığından dolayı ölmüş olabileceğini öne sürüyor. Raporda belirlenen sağlık sorunlarına ek çocuğun iskeletinde kol, bacak ve kaburgalarda toplam altı kırık tespit edildi.
40'lı yaşlarında olan Tai ve Naiyahmi Yasharahyalah çiftinin, Abiyah Yasharahyalah isimli 3 yaşındaki oğullarının, 2020 yılının başlarında öldüğü tespit edildi. Çocuk, ölümünden sonra iki yıl boyunca bulunamadı.
Polis, çiftin evine farklı tarihlerde üç kez ziyaret gerçekleştirdi ancak çocuğun ortada olmadığı fark edilmedi. 2021 yılında yapılan bir vukuat sırasında baba Tai’nin agresif davranışları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltından kısa bir süre sonra çiftin çocuklarını bahçeye gömdükleri ortaya çıktı.
Mahkeme, çiftin geleneksel toplumu reddederek kendi inanç sistemlerini oluşturduğunu ve bu sistemin çocuğun ölümüne yol açan koşulları yarattığını belirtti. Çiftin 'sıkı vegan diyeti' ve doğal tedavi yöntemleri uyguladığı, bu nedenle çocuğu modern tıbbi yardımdan mahrum bıraktıkları ifade edildi.

Tıp mezunu baba, ölen oğlunun 'yeniden döneceğini' düşünerek 'sekiz günlük bir ritüel' düzenledi

Tıp genetiği mezunu olan baba Tai, ölen oğlunun 'geri döneceği' umuduyla 'sekiz günlük bir ritüel' gerçekleştirdiği söylendi. Dava savcısı, çiftin çocuğun ölümünden sonra cesedi sekiz gün boyunca yataklarında tuttuğunu sonrasında çocuğun bedenini 'mumyalayarak' evlerinin bahçesine yaklaşık 80 cm derinliğinde bir çukura gömdüğünü açıkladı. Bu süreçte, baba Tai'nin çocuğun 'yeniden doğacağına' dair bir ritüel gerçekleştirdiği ifade edildi.
Çift, kendilerine yöneltilen her türlü suçlamayı reddetti ve oğullarının kötü sağlığından kurtulacağını düşündüklerini iddia ettiler. Tıp eğitimi alan baba Tai'nin 'katı vegan diyetinin' risklerinden habersiz olduğu da iddia edildi. Ancak savunmaları, jüri tarafından inandırıcı bulunmadı. İki aylık yargılamanın ardından jüri, çifti oy birliğiyle suçlu buldu. Çiftin cezası önümüzdeki hafta açıklanacak.
Davayı yürüten Dedektif Joe Davenport, baba Tai'yi 'manipülatif ve kibirli bir insan' olarak tanımlarken, anne Naiyahmi’nin 'zayıf iradeli' olduğunu ve eşine duyduğu bağlılığı, çocuğunun hayatının önüne koyduğunu ifade etti.
Bebeğini 'erkek arkadaşı görmesin diye' üç yıl boyunca çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
YAŞAM
Bebeğini 'erkek arkadaşı görmesin diye' üç yıl boyunca çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı
27 Kasım, 10:43

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