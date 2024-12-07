https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-bir-an-once-esad-ile-gerekli-temaslarsaglanmali-1091283091.html
CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'
CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de devam eden gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bir an önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerekli temasların... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T20:13+0300
2024-12-07T20:13+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'teki temasları kapsamında düzenlenen Halk Buluşması Programı'nda, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı" dedi.CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak şu cümleleri kaydetti:'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'Mehmetçik'in yıllardır orada çeşitli harekâtlarda görev yaptığını ifade eden Özel, "Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik'in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz" diye konuştu.'Annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla ilgili de şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-aciklamasi-hicbir-ulkenin-cakil-tasinda-dahi-gozumuz-yoktur-1091278711.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, beşar esad, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, abdullah öcalan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, beşar esad, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, abdullah öcalan
CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'
20:13 07.12.2024 (güncellendi: 20:19 07.12.2024)
CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de devam eden gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bir an önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerekli temasların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'teki temasları kapsamında düzenlenen Halk Buluşması Programı'nda, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak şu cümleleri kaydetti:
Türkiye bir karış toprağını vermeyen ve kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülke. Karşımda ve sizin karşınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. O 'Komşunun iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşuyu yöneten hükümeti muhatap al' diyor. Bu iktidar 2010'un başlarında, 'Emevi Camisi'ne gidip namaz kılarız' diyordu. Bu ne demek, 'Suriye'yi işgal ederiz, ele geçiririz' demek. Ya da 'şunun doğusunda bununla gezeceğim, bunun batısında şununla gezeceğim' demek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, sıkılmadan Kuva-yi Milliye'ye benzetip oradaki Özgür Suriye Ordusunu, Suriye'de bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyada trolleri yok 'Fetih Hareketi', yok 'Türkiye toprak kazanıyor' diyor. Türkiye komşusuyla iyi geçinmesi gereken, Atatürk'ün vasiyetidir. Komşusunun toprak bütünlüğüne saygısı olması gereken ve Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük, böyle savunmaya da devam edeceğiz.
'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'
Mehmetçik'in yıllardır orada çeşitli harekâtlarda görev yaptığını ifade eden Özel, "Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik'in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz" diye konuştu.
'Annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla ilgili de şunları ifade etti:
Bu ülkede savaş, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur. Bütün partiler bir arada oturur ama bir şartımız olur. İlk ve son gün şehit aileleri ve gaziler TBMM'ye gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalarını alacağız. Öyle oturduğu yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz.