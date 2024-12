https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-bir-an-once-esad-ile-gerekli-temaslarsaglanmali-1091283091.html

CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'

CHP Genel Başkanı Özel'den Suriye açıklaması: 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de devam eden gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bir an önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerekli temasların... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T20:13+0300

2024-12-07T20:13+0300

2024-12-07T20:19+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

suriye

beşar esad

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

abdullah öcalan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091018087_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_48fe0d7b4d846d246d61662d1f8c3999.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'teki temasları kapsamında düzenlenen Halk Buluşması Programı'nda, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı" dedi.CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak şu cümleleri kaydetti:'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı'Mehmetçik'in yıllardır orada çeşitli harekâtlarda görev yaptığını ifade eden Özel, "Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik'in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz" diye konuştu.'Annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla ilgili de şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/cumhurbaskani-erdogandan-suriye-aciklamasi-hicbir-ulkenin-cakil-tasinda-dahi-gozumuz-yoktur-1091278711.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suriye, beşar esad, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, abdullah öcalan