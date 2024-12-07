https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beylikduzundeki-14-katli-binanin-giris-katinda-patlama-meydana-geldi-1091267442.html
Beylikdüzü'ndeki 14 katlı binanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'ndeki 14 katlı binanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgazdan kaynaklanan patlama paniğe neden oldu. Olayda en az 3 kişi yaralanırken 1... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T08:59+0300
2024-12-07T08:59+0300
2024-12-07T09:51+0300
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beylikdüzü
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ağır yaralı
doğalgaz
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İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda korkutan bir doğalgaz patlaması yaşandı. 14 katlı binanın giriş katında bulunan bir dairede meydana gelen patlamada, en az 3 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Bina duvarlarında çökme oluştuPatlamanın etkisiyle apartmanın giriş katındaki dairenin duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi. Çevredekiler büyük bir gürültüyle sarsılırken, bazı bina sakinleri patlama anında kendilerini hızla dışarı attı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir yangın riskine karşı tedbir alırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz akışı kesilerek bölgedeki risk en aza indirildi.Valilik: 1 ölü, 3 yaralıİstanbul Valiliği'nin olaya ilişkin açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html
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beylikdüzü doğalgaz patlaması, adnan kahveci mahallesi patlama, 14 katlı bina patlaması, beylikdüzü haberleri, doğalgaz güvenliği, beylikdüzü doğalgaz kazası, beylikdüzü son dakika
Beylikdüzü'ndeki 14 katlı binanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
08:59 07.12.2024 (güncellendi: 09:51 07.12.2024)
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgazdan kaynaklanan patlama paniğe neden oldu. Olayda en az 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Bina duvarlarında yıkılma meydana geldi. Ekipler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda korkutan bir doğalgaz patlaması yaşandı. 14 katlı binanın giriş katında bulunan bir dairede meydana gelen patlamada, en az 3 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Bina duvarlarında çökme oluştu
Patlamanın etkisiyle apartmanın giriş katındaki dairenin duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi. Çevredekiler büyük bir gürültüyle sarsılırken, bazı bina sakinleri patlama anında kendilerini hızla dışarı attı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir yangın riskine karşı tedbir alırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz akışı kesilerek bölgedeki risk en aza indirildi.
İstanbul Valiliği'nin olaya ilişkin açıklaması şöyle:
"07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."