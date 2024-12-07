https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beylikduzundeki-14-katli-binanin-giris-katinda-patlama-meydana-geldi-1091267442.html

Beylikdüzü'ndeki 14 katlı binanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'ndeki 14 katlı binanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgazdan kaynaklanan patlama paniğe neden oldu. Olayda en az 3 kişi yaralanırken 1... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T08:59+0300

2024-12-07T08:59+0300

2024-12-07T09:51+0300

türkiye

beylikdüzü

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İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda korkutan bir doğalgaz patlaması yaşandı. 14 katlı binanın giriş katında bulunan bir dairede meydana gelen patlamada, en az 3 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Bina duvarlarında çökme oluştuPatlamanın etkisiyle apartmanın giriş katındaki dairenin duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi. Çevredekiler büyük bir gürültüyle sarsılırken, bazı bina sakinleri patlama anında kendilerini hızla dışarı attı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir yangın riskine karşı tedbir alırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz akışı kesilerek bölgedeki risk en aza indirildi.Valilik: 1 ölü, 3 yaralıİstanbul Valiliği'nin olaya ilişkin açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/patlama-riski-kapinizda-dogalgaz-kullaniminda-bilmediginiz-tehlikeler-dogalgaz-sizintisi-1091268159.html

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