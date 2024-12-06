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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ukraynada-gida-fiyatlarinda-sert-artis-bekleniyor-1091224120.html
'Ukrayna'da gıda fiyatlarında sert artış bekleniyor'
'Ukrayna'da gıda fiyatlarında sert artış bekleniyor'
Sputnik Türkiye
UNIAN haber ajansının bildirdiğine göre, 'tarihi' vergi artışı nedeniyle Aralık ayında Ukrayna'da gıda fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T02:41+0300
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Verhovna Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, daha önce Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da 'tarihi' vergi artışına ilişkin yasayı imzaladığını bildirmişti. Ajansın Telegram kanalında yer alan habere göre Jeleznyak, "Ukrayna'da ‘tarihi’ vergi artışı nedeniyle Aralık ayında ürün fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanacak" ifadelerinde bulundu. Ayrıca Jeleznyak, ürün fiyatlarındaki artışla ilgili "Tahminlere göre Aralık ayında sebze fiyatları yüzde 15, meyve fiyatları yüzde 10, et fiyatları ortalama yüzde 9, süt ürünleri fiyatları ise yüzde 14 oranında artacak” şeklinde konuştu. Bunun temel nedeni, işletmelerin vergi artışını dikkate almak zorunda kalacak olması. Ayrıca UNIAN'a göre, akaryakıt fiyatlarının sabit kalması bekleniyor. 10 Ekim'de Jeleznyak, Ukrayna parlamentosunun 'tarihi' bir vergi artışı tasarısını desteklediğini ve imzalanması için Zelenskiy'e gönderdiğini söylemişti. Tasarı, askeri verginin yüzde 1.5'ten yüzde 5'e çıkarılmasının yanı sıra bankaların karları üzerindeki verginin de yüzde 50'ye çıkarılmasını öneriyordu. Daha önce Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, AFU'nun finansmanını arttırmak için kaynakların tükendiğini, ülkenin vergileri arttırmak zorunda kaldığını söylemişti. Ukrayna gazetesi Strana.ua, Verkhovna Rada'nın ana hukuk departmanının daha önce Ukrayna'da vergilerin artırılmasına ilişkin yasa tasarısının anayasal normlara uymadığını söylediğini aktarmıştı. Habere göre, Rada'nın ana hukuk departmanı özellikle, önerilen peşin vergi ödeme formatının tüm vergi mükelleflerinin kanun önünde eşitliği ilkesine uymadığı sonucuna varmış, ayrıca Ekim ayı vergilerinin geriye dönük olarak tahsil edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ukrayna-ordusu-bati-askeri-grubunun-eylem-bolgesinde-bir-leopard-tanki-kaybetti-1091203547.html
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ukrayna, vergi, zam
ukrayna, vergi, zam

'Ukrayna'da gıda fiyatlarında sert artış bekleniyor'

02:41 06.12.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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UNIAN haber ajansının bildirdiğine göre, 'tarihi' vergi artışı nedeniyle Aralık ayında Ukrayna'da gıda fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor.
Verhovna Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, daha önce Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da 'tarihi' vergi artışına ilişkin yasayı imzaladığını bildirmişti.
Ajansın Telegram kanalında yer alan habere göre Jeleznyak, "Ukrayna'da ‘tarihi’ vergi artışı nedeniyle Aralık ayında ürün fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanacak" ifadelerinde bulundu.
Ayrıca Jeleznyak, ürün fiyatlarındaki artışla ilgili "Tahminlere göre Aralık ayında sebze fiyatları yüzde 15, meyve fiyatları yüzde 10, et fiyatları ortalama yüzde 9, süt ürünleri fiyatları ise yüzde 14 oranında artacak” şeklinde konuştu.
Bunun temel nedeni, işletmelerin vergi artışını dikkate almak zorunda kalacak olması. Ayrıca UNIAN'a göre, akaryakıt fiyatlarının sabit kalması bekleniyor.
10 Ekim'de Jeleznyak, Ukrayna parlamentosunun 'tarihi' bir vergi artışı tasarısını desteklediğini ve imzalanması için Zelenskiy'e gönderdiğini söylemişti.
Tasarı, askeri verginin yüzde 1.5'ten yüzde 5'e çıkarılmasının yanı sıra bankaların karları üzerindeki verginin de yüzde 50'ye çıkarılmasını öneriyordu.
Daha önce Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, AFU'nun finansmanını arttırmak için kaynakların tükendiğini, ülkenin vergileri arttırmak zorunda kaldığını söylemişti.
Ukrayna gazetesi Strana.ua, Verkhovna Rada'nın ana hukuk departmanının daha önce Ukrayna'da vergilerin artırılmasına ilişkin yasa tasarısının anayasal normlara uymadığını söylediğini aktarmıştı.
Habere göre, Rada'nın ana hukuk departmanı özellikle, önerilen peşin vergi ödeme formatının tüm vergi mükelleflerinin kanun önünde eşitliği ilkesine uymadığı sonucuna varmış, ayrıca Ekim ayı vergilerinin geriye dönük olarak tahsil edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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