https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/teskilat-icinde-bir-ilk-agit-genel-sekreteri-emekli-buyukelci-feridun-sinirlioglu-oldu--1091250115.html

Teşkilat içinde bir ilk: AGİT Genel Sekreteri, emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu

Teşkilat içinde bir ilk: AGİT Genel Sekreteri, emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu

Sputnik Türkiye

Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Malta'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 31... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:05+0300

2024-12-06T16:05+0300

2024-12-06T16:16+0300

türkiye

malta

agit

türkiye

helsinki

kuzey amerika

asya

feridun sinirlioğlu

türkiye dışişleri bakanlığı müsteşarı feridun sinirlioğlu

dışişleri bakanlığı

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Malta'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, geçen Eylül ayından bu yana boş olan AGİT Genel Sekreterliği görevine Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi.Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan, seçim ardından sosyal medya platformu X'te şu ifadeleri kullandı:İlk Türk vatandaşı Büyükelçi Sinirlioğlu, teşkilatın temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Karar; Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından 3 yıllığına seçiliyor. AGİT neden ortaya çıktı?AGİT, Soğuk Savaş döneminde doğu ve batı blokları arasında düzenli diyalog tesis etmek suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarını azaltmak amacıyla bir müzakere forumu ve konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmıştı.Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu kimdir?Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans ve doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapmıştır. Sinirlioğlu, 2015 yılında kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüten Büyükelçi Sinirlioğlu, 2023 yılında BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rusya-turkiye-ve-iran-disisleri-bakanlari-yarin-katarda-bulusacak-ana-gundem-maddesi-suriye-1091248049.html

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helsinki

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