https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rusya-turkiye-ve-iran-disisleri-bakanlari-yarin-katarda-bulusacak-ana-gundem-maddesi-suriye-1091248049.html

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yarın Katar'da buluşacak: Ana gündem maddesi Suriye

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yarın Katar'da buluşacak: Ana gündem maddesi Suriye

Sputnik Türkiye

Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere yarın... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:20+0300

2024-12-06T15:20+0300

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dünya

rusya

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ortadoğu

iran

katar

suriye

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

hakan fidan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suriye'deki son gelişmeleri konuşmak üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da buluşacaklarını belirtti.Zaharova, "Görüşme yarın Katar'da yapılacak ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un a katılacağı 22. Doha Forumu marjında gerçekleştirilecek" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda ise görüşmeye ilişkin şu sözleri kullanmıştı:

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