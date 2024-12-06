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Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yarın Katar'da buluşacak: Ana gündem maddesi Suriye
Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yarın Katar'da buluşacak: Ana gündem maddesi Suriye
Sputnik Türkiye
Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere yarın... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:20+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suriye'deki son gelişmeleri konuşmak üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da buluşacaklarını belirtti.Zaharova, "Görüşme yarın Katar'da yapılacak ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un a katılacağı 22. Doha Forumu marjında gerçekleştirilecek" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda ise görüşmeye ilişkin şu sözleri kullanmıştı:
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Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yarın Katar'da buluşacak: Ana gündem maddesi Suriye

15:20 06.12.2024 (güncellendi: 15:34 06.12.2024)
© AATürkiye - Rusya - İran - bayrak
Türkiye - Rusya - İran - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere yarın Katar'da bir araya geleceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suriye'deki son gelişmeleri konuşmak üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da buluşacaklarını belirtti.

Zaharova, "Görüşme yarın Katar'da yapılacak ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un a katılacağı 22. Doha Forumu marjında gerçekleştirilecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü açıklamasında, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda ise görüşmeye ilişkin şu sözleri kullanmıştı:

Umarım Doha'daki uluslararası konferans marjında bir araya gelebiliriz. İdlib anlaşmalarının sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönülmesi gerektiğini görüşmek istiyoruz çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi teröristlerin Halep'i ele geçirmek için harekete geçtikleri yer haline geldi. 2019-2020'de varılan anlaşmalar Türk dostlarımıza İdlib çatışmasızlık bölgesindeki durumu kontrol etme ve Heyet Tahrir El Şam'ı (eski adıyla Nusra Cephesi) terörist olmayan ve Türkiye ile işbirliği yapan muhaliflerden ayırma imkanı verdi. Görünüşe göre bu henüz gerçekleşmedi.

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