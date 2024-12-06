https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/simonyan-rt-ve-sputniki-meksika-gazeteciler-kulubunun-odulu-dolayisiyla-tebrik-etti-1091264768.html

Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti

Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, RT Espanol ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nden aldıkları ödüllerden dolayı tebrik etti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T23:07+0300

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dünya

margarita simonyan

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meksika

ödül

muhabir

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

antarktika

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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Meksika Gazeteciler Kulübü'nün verdiği ödüllerden dolayı RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucularını tebrik etti.Simonyan, Telegram kanalından yayınladığı tebrik mesajında, “RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucuları, Meksika Gazeteciler Kulübü'nden ödüller aldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin bir temsilcisiyle yapılan röportaj ve Antarktika'da doğan ilk kadınla yapılan röportaj özellikle dikkat çekiciydi. Tebrikler ekip” ifadelerine yer verdi.Daha önce RT televizyonu,RT Espanol'un Meksika Gazeteciler Kulübü tarafından üç ödüle layık görüldüğünü bildirmişti. Ödül töreni kulübün Mexico City'deki merkezinde düzenlenmişti.

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