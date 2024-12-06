Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Mark Knopfler'ın müzikal macerasının Dire Straits ve müzikleri kapsamında incelemesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Güney Kore'deki sıkıyönetim kararının arkasında Amerika var. Başkan azledilirse vatana ihanetten yargılanabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
07:22
2 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
08:40
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
09:14
1 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
09:52
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
10:04
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
10:17
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
10:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
11:37
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
11:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
16:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
17:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
17:22
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
18:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/simonyan-rt-ve-sputniki-meksika-gazeteciler-kulubunun-odulu-dolayisiyla-tebrik-etti-1091264768.html
Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti
Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, RT Espanol ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nden aldıkları ödüllerden dolayı tebrik etti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T23:07+0300
2024-12-06T23:05+0300
dünya
margarita simonyan
russia today (rt)
sputnik
rossiya segodnya
meksika
ödül
muhabir
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
antarktika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082022184_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_7ab82bfb9a2528481972299049ec01a5.jpg
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Meksika Gazeteciler Kulübü'nün verdiği ödüllerden dolayı RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucularını tebrik etti.Simonyan, Telegram kanalından yayınladığı tebrik mesajında, “RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucuları, Meksika Gazeteciler Kulübü'nden ödüller aldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin bir temsilcisiyle yapılan röportaj ve Antarktika'da doğan ilk kadınla yapılan röportaj özellikle dikkat çekiciydi. Tebrikler ekip” ifadelerine yer verdi.Daha önce RT televizyonu,RT Espanol'un Meksika Gazeteciler Kulübü tarafından üç ödüle layık görüldüğünü bildirmişti. Ödül töreni kulübün Mexico City'deki merkezinde düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/szijjarto-sozde-ifade-ozgurlugune-deger-veren-bati-rus-medyasina-uyguladigi-yaptirimlarla-daha-1091181664.html
meksika
antarktika
meksiko city
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082022184_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f10fc0cf99ab8b235e7ab838f09d49c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
margarita simonyan, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, meksika, ödül, muhabir, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), antarktika, telegram, tebrik, meksiko city
margarita simonyan, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, meksika, ödül, muhabir, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), antarktika, telegram, tebrik, meksiko city

Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti

23:07 06.12.2024
© SputnikSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Sputnik
Abone ol
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, RT Espanol ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nden aldıkları ödüllerden dolayı tebrik etti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Meksika Gazeteciler Kulübü'nün verdiği ödüllerden dolayı RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucularını tebrik etti.
Simonyan, Telegram kanalından yayınladığı tebrik mesajında, “RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucuları, Meksika Gazeteciler Kulübü'nden ödüller aldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin bir temsilcisiyle yapılan röportaj ve Antarktika'da doğan ilk kadınla yapılan röportaj özellikle dikkat çekiciydi. Tebrikler ekip” ifadelerine yer verdi.
Daha önce RT televizyonu,RT Espanol'un Meksika Gazeteciler Kulübü tarafından üç ödüle layık görüldüğünü bildirmişti. Ödül töreni kulübün Mexico City'deki merkezinde düzenlenmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
DÜNYA
Szijjarto: Sözde ifade özgürlüğüne değer veren Batı, Rus medyasına uyguladığı yaptırımlarla daha fazla zarar görüyor
Dün, 03:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала