https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/simonyan-rt-ve-sputniki-meksika-gazeteciler-kulubunun-odulu-dolayisiyla-tebrik-etti-1091264768.html
Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti
Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, RT Espanol ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nden aldıkları ödüllerden dolayı tebrik etti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T23:07+0300
2024-12-06T23:07+0300
2024-12-06T23:05+0300
dünya
margarita simonyan
russia today (rt)
sputnik
rossiya segodnya
meksika
ödül
muhabir
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
antarktika
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Meksika Gazeteciler Kulübü'nün verdiği ödüllerden dolayı RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucularını tebrik etti.Simonyan, Telegram kanalından yayınladığı tebrik mesajında, “RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucuları, Meksika Gazeteciler Kulübü'nden ödüller aldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin bir temsilcisiyle yapılan röportaj ve Antarktika'da doğan ilk kadınla yapılan röportaj özellikle dikkat çekiciydi. Tebrikler ekip” ifadelerine yer verdi.Daha önce RT televizyonu,RT Espanol'un Meksika Gazeteciler Kulübü tarafından üç ödüle layık görüldüğünü bildirmişti. Ödül töreni kulübün Mexico City'deki merkezinde düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/szijjarto-sozde-ifade-ozgurlugune-deger-veren-bati-rus-medyasina-uyguladigi-yaptirimlarla-daha-1091181664.html
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margarita simonyan, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, meksika, ödül, muhabir, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), antarktika, telegram, tebrik, meksiko city
margarita simonyan, russia today (rt), sputnik, rossiya segodnya, meksika, ödül, muhabir, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), antarktika, telegram, tebrik, meksiko city
Simonyan, RT ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nün ödülü dolayısıyla tebrik etti
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, RT Espanol ve Sputnik'i Meksika Gazeteciler Kulübü'nden aldıkları ödüllerden dolayı tebrik etti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Meksika Gazeteciler Kulübü'nün verdiği ödüllerden dolayı RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucularını tebrik etti.
Simonyan, Telegram kanalından yayınladığı tebrik mesajında, “RT Espanol ve Sputnik muhabirleri ve sunucuları, Meksika Gazeteciler Kulübü'nden ödüller aldı. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin bir temsilcisiyle yapılan röportaj ve Antarktika'da doğan ilk kadınla yapılan röportaj özellikle dikkat çekiciydi. Tebrikler ekip” ifadelerine yer verdi.
Daha önce RT televizyonu,RT Espanol'un Meksika Gazeteciler Kulübü tarafından üç ödüle layık görüldüğünü bildirmişti. Ödül töreni kulübün Mexico City'deki merkezinde düzenlenmişti.