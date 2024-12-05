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Szijjarto: Sözde ifade özgürlüğüne değer veren Batı, Rus medyasına uyguladığı yaptırımlarla daha fazla zarar görüyor
Szijjarto: Sözde ifade özgürlüğüne değer veren Batı, Rus medyasına uyguladığı yaptırımlarla daha fazla zarar görüyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı'nın Rus medya kuruluşlarına uyguladığı yaptırımlar ile ilgili yaptırımların çifte ikiyüzlülük olduğunu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T03:56+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ifade özgürlüğüne ve medyaya sözde değer verilen Avrupa'da RT yayınlarının engellenmesini çifte standart ve ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.Szijjarto açıklamasında, “Elbette bu çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Herkese ders vermeyi seven, aralarında ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünün de bulunduğu bazı değerlere atıfta bulunmayı seven Avrupalılar, tam da bu ilkelere dayanarak, genellikle başkalarına saldırırlar, ancak kendilerine dışarıdan baktıklarında kendilerine de pek güvenemezler” ifadelerini kullandı.Szijjarto ayrıca Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların yakında kaldırılacağını umduğunu, zira Avrupa Birliği'nin bu tedbirlerden Moskova'dan daha fazla zarar gördüğünü düşündüğünü ifade etti.AB kısa bir süre önce önde gelen Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak bu kuruluşların kendi topraklarında yayın yapmalarını yasaklamıştı. Bu karar, AB ülkelerinde kendi ülkelerinin medya piyasalarından sorumlu olan mahkemelere ya da ulusal düzenleyici kurumlara başvurulmadan alınmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Batı'dan gazetecilere, sporculara ve kültür temsilcilerine yaptırım uygulamasını beklemediğini söylemişti.
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macaristan, avrupa, batı, medya, yaptırım

Szijjarto: Sözde ifade özgürlüğüne değer veren Batı, Rus medyasına uyguladığı yaptırımlarla daha fazla zarar görüyor

03:56 05.12.2024
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı'nın Rus medya kuruluşlarına uyguladığı yaptırımlar ile ilgili yaptırımların çifte ikiyüzlülük olduğunu söyleyerek Batı'nın ifade özgürlüğüne 'sözde' değer verdiğini ve Batı'nın bu yaptırımlardan daha fazla zarar gördüğünü ifade etti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ifade özgürlüğüne ve medyaya sözde değer verilen Avrupa'da RT yayınlarının engellenmesini çifte standart ve ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
Szijjarto açıklamasında, “Elbette bu çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Herkese ders vermeyi seven, aralarında ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünün de bulunduğu bazı değerlere atıfta bulunmayı seven Avrupalılar, tam da bu ilkelere dayanarak, genellikle başkalarına saldırırlar, ancak kendilerine dışarıdan baktıklarında kendilerine de pek güvenemezler” ifadelerini kullandı.
Szijjarto ayrıca Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların yakında kaldırılacağını umduğunu, zira Avrupa Birliği'nin bu tedbirlerden Moskova'dan daha fazla zarar gördüğünü düşündüğünü ifade etti.
AB kısa bir süre önce önde gelen Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak bu kuruluşların kendi topraklarında yayın yapmalarını yasaklamıştı. Bu karar, AB ülkelerinde kendi ülkelerinin medya piyasalarından sorumlu olan mahkemelere ya da ulusal düzenleyici kurumlara başvurulmadan alınmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Batı'dan gazetecilere, sporculara ve kültür temsilcilerine yaptırım uygulamasını beklemediğini söylemişti.
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