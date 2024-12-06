https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/nasa-ay-misyonunu-surekli-erteliyor-aya-aslinda-gidilmedi-mi-1091261245.html
NASA, Ay misyonunu sürekli erteliyor: Ay'a aslında gidilmedi mi?
NASA, Ay misyonunu sürekli erteliyor: Ay'a aslında gidilmedi mi?
Sputnik Türkiye
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay misyonunun tarihini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini açıkladı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T19:19+0300
2024-12-06T19:19+0300
2024-12-06T19:21+0300
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NASA, Artemis Ay görevi inişini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini duyurdu.ABD uzay ajansı, planlanan Ay’a dönüş tarihini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini kamuoyuyla paylaştı. NASA Yöneticisi Bill Nelson, Artemis görevlerinin gecikmesinin, mürettebat kapsülüyle ilgili güvenlik endişelerinden kaynaklandığını duyurdu. Artemis II’nin Ay yörüngesinde mürettebatla gerçekleştirilmesi planlanan uçuşu, 2025 Eylül’den en erken 2026 Nisan’a ertelenirken, Ay’a inişi de 2026’dan en erken 2027 ortasına uzatıldı. NASA, gecikmenin kritik güvenlik değişikliklerine olanak tanımak için olduğunu belirtse de bazı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin Ay'a hiç inmediğini iddia etti. Bir X kullanıcısı "NASA, insanlık tarihinin en büyük yalanıdır. Sahte Ay’a inişler ve daha fazlası" paylaşımında bulundu.Sosyal medyada iki komplo teorisi dikkat çekti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-ay-misyonunu-da-hep-birlikte-basaracagiz-1090532501.html
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NASA, Ay misyonunu sürekli erteliyor: Ay'a aslında gidilmedi mi?
19:19 06.12.2024 (güncellendi: 19:21 06.12.2024)
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ay misyonunun tarihini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini açıkladı. Erteleme kararı sosyal medyada yüzlerce komplo teorisinin yeniden alevlenmesine yol açtı. Bazı kullanıcılar ABD'nin Ay'a hiç gitmediğini iddia etti.
NASA, Artemis Ay görevi inişini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini duyurdu.
ABD uzay ajansı, planlanan Ay’a dönüş tarihini teknik sorunlar nedeniyle 2026'dan en erken 2027'nin ortalarına ertelediğini kamuoyuyla paylaştı. NASA Yöneticisi Bill Nelson, Artemis görevlerinin gecikmesinin, mürettebat kapsülüyle ilgili güvenlik endişelerinden kaynaklandığını duyurdu. Artemis II’nin Ay yörüngesinde mürettebatla gerçekleştirilmesi planlanan uçuşu, 2025 Eylül’den en erken 2026 Nisan’a ertelenirken, Ay’a inişi de 2026’dan en erken 2027 ortasına uzatıldı. NASA, gecikmenin kritik güvenlik değişikliklerine olanak tanımak için olduğunu belirtse de bazı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin Ay'a hiç inmediğini iddia etti. Bir X kullanıcısı "NASA, insanlık tarihinin en büyük yalanıdır. Sahte Ay’a inişler ve daha fazlası" paylaşımında bulundu.
Sosyal medyada iki komplo teorisi dikkat çekti
'NASA bunu neden şimdi yapamıyor?'
: Sosyal medya kullanıcıları, 60 yıl önce başarıldığı iddia edilen bir görevin modern teknolojilerle gerçekleştirilememesini sorguluyor.
'Artemis gerçek bir iniş mi olacak?'
: Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Apollo görevlerinin sahte olduğunu, ancak Artemis’in gerçek olabileceğini savunuyor. Diğerleri ise, NASA’nın Artemis görevini de sahte
olarak gerçekleştireceğini düşünüyor.