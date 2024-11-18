https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-ay-misyonunu-da-hep-birlikte-basaracagiz-1090532501.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ay misyonunu da hep birlikte başaracağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ay misyonunu da hep birlikte başaracağız
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Amasya Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Türkiye'nin uzay misyonu... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T23:48+0300
2024-11-18T23:48+0300
2024-11-18T23:52+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
sanayi ve teknoloji bakanlığı
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
uzay giysisi
uluslararası uzay istasyonu (uui)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
ay
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Amasya Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konferans düzenledi.Türkiye'nin uzay çalışmalarını tanıtmak ve gençlerle buluşmak için Amasya Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konuşma yaptı. 2024 yılında uzaya gönderilen TURKSAT 6A'nın 36 bin km yüksekliğe erişebildiğini açıklayan Bakan Mehmet Fatih Kacır ''Şimdi daha öteye gideceğiz. İnşallah milli hibrit roket motorumuzu uzayda ateşleyebileceğimiz ve kendi geliştireceğimiz uzay aracı ile Ay'a eriştiğimiz Ay misyonunu da sizler gibi Türk gençlerinin emeğiyle gayretiyle hep birlikte başaracağız'' açıklamasında bulundu.Ay misyonu hakkında konuşan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ''Biz kendi etrafında ve Dünya'nın etrafında turlamaya devam eden Ay'da spesifik bir noktaya Dünya'dan erişerek sert iniş yapacak bir roket üzerinde çalışıyoruz. Bunu şuana kadar yapabilen 6 ülke var. Sonuncusu da Çin oldu'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/aylardir-boslukta-suzuluyorlar-uzayda-mahsur-kalan-astronotun-goruntusukorkuttu-1090211028.html
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mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi, uluslararası uzay istasyonu (uui), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), ay, alper gezeravcı
mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uzay giysisi, uluslararası uzay istasyonu (uui), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), ay, alper gezeravcı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ay misyonunu da hep birlikte başaracağız
23:48 18.11.2024 (güncellendi: 23:52 18.11.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Amasya Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Türkiye'nin uzay misyonu hakkında konuşan Bakan Kacır ilk milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A'nın uzaya gönderildiğini, Ay misyonu için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Amasya Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konferans düzenledi.
Türkiye'nin uzay çalışmalarını tanıtmak ve gençlerle buluşmak için Amasya Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konuşma yaptı. 2024 yılında uzaya gönderilen TURKSAT 6A'nın 36 bin km yüksekliğe erişebildiğini açıklayan Bakan Mehmet Fatih Kacır ''Şimdi daha öteye gideceğiz. İnşallah milli hibrit roket motorumuzu uzayda ateşleyebileceğimiz ve kendi geliştireceğimiz uzay aracı ile Ay'a eriştiğimiz Ay misyonunu da sizler gibi Türk gençlerinin emeğiyle gayretiyle hep birlikte başaracağız'' açıklamasında bulundu.
Ay misyonu hakkında konuşan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ''Biz kendi etrafında ve Dünya'nın etrafında turlamaya devam eden Ay'da spesifik bir noktaya Dünya'dan erişerek sert iniş yapacak bir roket üzerinde çalışıyoruz. Bunu şuana kadar yapabilen 6 ülke var. Sonuncusu da Çin oldu'' dedi.