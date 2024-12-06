https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/lezzet-ussu-adanada-universitede-bir-ilke-imza-atildi-toksin-atici-yogurt-uretildi-1091233273.html
Lezzet üssü Adana'da üniversitede bir ilke imza atıldı: Toksin atıcı yoğurt üretildi
Lezzet üssü Adana'da üniversitede bir ilke imza atıldı: Toksin atıcı yoğurt üretildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin lezzet duraklarından Adana'da toksin atıcı yoğurt üretildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde üretilen toksin atıcı yoğurt 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:53+0300
2024-12-06T12:53+0300
2024-12-06T12:53+0300
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Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketimine uygun olan aktif karbonlu yoğurt üretti.Laktoz intoleransı olanlara uygunAktif karbon veya diğer adıyla aktif kömür gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler, 5 yıl boyunca aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun aktif karbonlu yoğurt hazırladı.Yoğurda aktif karbon eklendiÇukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, geliştirdikleri bu ürünün laktoz intoleransı yaşayan bireyler için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aktif karbonlu yoğurdun bilimsel çalışmalarının da üniversitede yapıldığını belirten Prof. Dr. Beriş, “Aktif karbonlu yoğurtta fermantasyon öncesi laktozun yakalandığının tespitinin yanı sıra aktif karbonlu yoğurt ile yaptığımız çalışmalarda aktif karbon eklentisinin yoğurtta laktik asit düzeyini daha aşağı seviyede koruduğunu ve yoğurda özelliğini katan besleyici özelliklerin korunduğunu tespit ettik. Bu konuda dünya çapında yürütülmüş bilimsel çalışmalara destek olarak bizler de etki mekanizmasını ortaya koyan çalışmalar yürüttük” dedi.'Dünyada bir ilk'Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, aktif karbonlu yoğurdun dünyada ilk olduğunu da söyleyerek, “Aktif karbonlu yoğurt çalışması dünyada ilk. Amacımız aktif karbonlu yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yenilik olarak değerlendirilen bu konu ile ilgili süt ve fermente süt işletmelerini ortak çalışma yapmak için bu çalışmamıza dahil etmekten ve bilimsel çalışma yapmak isteyen çalışmacılara ilham olmak ve imkan sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html
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Lezzet üssü Adana'da üniversitede bir ilke imza atıldı: Toksin atıcı yoğurt üretildi
Türkiye'nin lezzet duraklarından Adana'da toksin atıcı yoğurt üretildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde üretilen toksin atıcı yoğurt
Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketimine uygun olan aktif karbonlu yoğurt üretti.
Laktoz intoleransı olanlara uygun
Aktif karbon veya diğer adıyla aktif kömür gıdadan kozmetiğe, diyetten detoksa kadar pek çok alanda kullanılıyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler, 5 yıl boyunca aktif karbon üzerinde çalışarak hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketmesine uygun aktif karbonlu yoğurt hazırladı.
Yoğurda aktif karbon eklendi
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, geliştirdikleri bu ürünün laktoz intoleransı yaşayan bireyler için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Aktif karbonlu yoğurdun bilimsel çalışmalarının da üniversitede yapıldığını belirten Prof. Dr. Beriş, “Aktif karbonlu yoğurtta fermantasyon öncesi laktozun yakalandığının tespitinin yanı sıra aktif karbonlu yoğurt ile yaptığımız çalışmalarda aktif karbon eklentisinin yoğurtta laktik asit düzeyini daha aşağı seviyede koruduğunu ve yoğurda özelliğini katan besleyici özelliklerin korunduğunu tespit ettik. Bu konuda dünya çapında yürütülmüş bilimsel çalışmalara destek olarak bizler de etki mekanizmasını ortaya koyan çalışmalar yürüttük” dedi.
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, aktif karbonlu yoğurdun dünyada ilk olduğunu da söyleyerek, “Aktif karbonlu yoğurt çalışması dünyada ilk. Amacımız aktif karbonlu yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yenilik olarak değerlendirilen bu konu ile ilgili süt ve fermente süt işletmelerini ortak çalışma yapmak için bu çalışmamıza dahil etmekten ve bilimsel çalışma yapmak isteyen çalışmacılara ilham olmak ve imkan sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.