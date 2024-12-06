İkinci el eşya alım-satımında yeni düzenleme: Alım satım belgesi zorunluluğu getirildi

Düzenlemeyle; elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen eşyaları ikinci el olarak alın satım yapan kişilere ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten İkinci El Eşya Alım- Satım Belgesi düzenlenmesi, eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi, ikinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, hurda ve ikinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması, 18 yaşından küçük kişilere veya kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya veya hurda alım satımının yapılmaması, Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır"