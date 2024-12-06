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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ikinci-el-esya-alim-satiminda-yeni-duzenleme-alim-satim-belgesi-zorunlulugu-getirildi-1091234515.html
İkinci el eşya alım-satımında yeni düzenleme: Alım satım belgesi zorunluluğu getirildi
İkinci el eşya alım-satımında yeni düzenleme: Alım satım belgesi zorunluluğu getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ikinci el eşya ve hurdalar artık alım satım belgesi olmadan satılamayacak. Valilik yeni düzenlemeyi duyurdu. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:45+0300
2024-12-06T11:45+0300
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İstanbul'da ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılmasına yasak geldi. İstanbul Valiliği, 'ikinci el malzeme alım ve satın belgesi' düzenleme zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Valilik, belgesiz satılan eşyaların çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını engellediğini vurguladı. Çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını engelliyorİstanbul Valiliğinde yapılan açıklamada, ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olmasının, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım - Satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı: Genelgeye uymayanlara adli ve idari işlem yapılacakAçıklamada, kolluk birimlerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otv-ve-kdvsiz-arac-alimi-icin-yeni-duzenleme-eski-aracinizi-getirin-sifir-araci-bedavaya-alin-1091044466.html
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ikinci el, ikinci el eşya, hurda, hurdacılık, hurdacı, istanbul valiliği
ikinci el, ikinci el eşya, hurda, hurdacılık, hurdacı, istanbul valiliği

İkinci el eşya alım-satımında yeni düzenleme: Alım satım belgesi zorunluluğu getirildi

11:45 06.12.2024
© AAikinci el eşya
ikinci el eşya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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İstanbul'da ikinci el eşya ve hurdalar artık alım satım belgesi olmadan satılamayacak. Valilik yeni düzenlemeyi duyurdu.
İstanbul'da ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılmasına yasak geldi. İstanbul Valiliği, 'ikinci el malzeme alım ve satın belgesi' düzenleme zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Valilik, belgesiz satılan eşyaların çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını engellediğini vurguladı.

Çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını engelliyor

İstanbul Valiliğinde yapılan açıklamada, ikinci el eşyaların ve hurdaların herhangi bir alım satım belgesi düzenlenmeden alınıp satılıyor olmasının, çalıntı eşyalara ve şüphelilere ulaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul il sınırları içerisinde ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapan işletmelere, hurda alım satımı yaptıkları şahıslar hakkında kimlik, adres, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım - Satım belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:
Düzenlemeyle; elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen eşyaları ikinci el olarak alın satım yapan kişilere ait kimlik, adres bilgileri, işlemin yapıldığı tarih, eşya miktar ve özelliklerini belirten İkinci El Eşya Alım- Satım Belgesi düzenlenmesi, eşya ile ilgili fatura alınması ve kolluk kuvvetlerince talep edildiğinde bu faturanın ibraz edilmesi, ikinci el eşya alım ve satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, hurda ve ikinci el alım satımı yapan işletmelerin tespit edilerek, hırsızlık suçuna konu eşya malzeme alım satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması, 18 yaşından küçük kişilere veya kişilerden yanlarında vasilerinin yanlarında bulunmadığı zamanlarda ikinci el eşya veya hurda alım satımının yapılmaması, Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi sağlanacaktır"

Genelgeye uymayanlara adli ve idari işlem yapılacak

Açıklamada, kolluk birimlerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği, genelgenin getirdiği düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı kaydedildi.
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