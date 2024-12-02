https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otv-ve-kdvsiz-arac-alimi-icin-yeni-duzenleme-eski-aracinizi-getirin-sifir-araci-bedavaya-alin-1091044466.html
ÖTV ve KDV'siz araç alımı için yeni düzenleme: 'Eski aracınızı getirin, sıfır aracı bedavaya alın'
ÖTV ve KDV'siz araç alımı için yeni düzenleme: 'Eski aracınızı getirin, sıfır aracı bedavaya alın'
Sputnik Türkiye
25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşvikiyle ÖTV muafiyeti geliyor. Meclis'e sunulan teklif, Türkiye’de üretilen yeni araçları kapsıyor. Ayrıca şoför... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T07:48+0300
2024-12-02T07:48+0300
2024-12-02T07:48+0300
ekonomi
meclis
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özel tüketim vergisi (ötv)
kdv
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25 yaş üstü, 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV indirimi Meclis gündeminde. Yeni düzenlemeye göre, eski araçlarını hurdaya veren vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş sıfır araçları ÖTV’den muaf şekilde satın alabilecek. Bu teşvik, 5 yıl aradan sonra bir kez daha gündeme taşındı ve 3 milyonun üzerinde araç sahibini kapsıyor.Çevre ve ekonomik kazanımlar hedefleniyorDüzenleme, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı hedefliyor:TÜİK verileri düzenlemenin önemini ortaya koyuyorTÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 30 milyonu geçti. Araçların yüzde 25’i ise 21 yaş ve üzeri. Bu yaşlı araçlar, yüksek bakım maliyetleri ve düşük güvenlik standartları nedeniyle hem çevreye hem de trafiğe ciddi zararlar veriyor.Şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyetiDüzenleme kapsamında ticari araç alacak şoför esnafına da kolaylık sağlanıyor. Şoförlerin ticari faaliyetlerde kullanmak üzere satın alacakları araçlar, ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak.Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi teklifiBir diğer düzenleme, ağır hasarlı araçların yeniden trafiğe çıkarılmasını önlemeyi amaçlıyor.2019’dan bu yana i̇lk hurda teşvikiSon olarak 2019’da uygulanan hurda teşviki, 5 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yeni düzenleme, hem vatandaşlar hem de çevre için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen yeni araçlar için ÖTV’siz alım fırsatı sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/resmi-gazetede-yayinlandi-yemek-karti-icin-milyonlarca-calisana-buyuk-degisiklik-asgari-ucret-1091044255.html
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ÖTV ve KDV'siz araç alımı için yeni düzenleme: 'Eski aracınızı getirin, sıfır aracı bedavaya alın'
25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşvikiyle ÖTV muafiyeti geliyor. Meclis'e sunulan teklif, Türkiye’de üretilen yeni araçları kapsıyor. Ayrıca şoför esnafı ve ağır hasarlı araçlarla ilgili düzenlemeler de gündemde. İşte teklifin detayları ve yeni düzenlemenin hedefleri...
25 yaş üstü, 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV indirimi Meclis gündeminde. Yeni düzenlemeye göre, eski araçlarını hurdaya veren vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş sıfır araçları ÖTV’den muaf şekilde satın alabilecek. Bu teşvik, 5 yıl aradan sonra bir kez daha gündeme taşındı ve 3 milyonun üzerinde araç sahibini kapsıyor.
Çevre ve ekonomik kazanımlar hedefleniyor
Düzenleme, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı hedefliyor:
Yakıt İsrafını Azaltma:
Eski araçların trafikten çekilmesiyle enerji tüketiminin düşürülmesi.
Çevre Koruma:
Daha az emisyon salınımı sağlayacak araçların kullanımının teşvik edilmesi.
Ekonomik Hareketlilik:
Otomotiv sektöründe yeni araç alımını artırarak piyasalara canlılık getirilmesi.
TÜİK verileri düzenlemenin önemini ortaya koyuyor
TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 30 milyonu geçti. Araçların yüzde 25’i ise 21 yaş ve üzeri. Bu yaşlı araçlar, yüksek bakım maliyetleri ve düşük güvenlik standartları nedeniyle hem çevreye hem de trafiğe ciddi zararlar veriyor.
Şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti
Düzenleme kapsamında ticari araç alacak şoför esnafına da kolaylık sağlanıyor. Şoförlerin ticari faaliyetlerde kullanmak üzere satın alacakları araçlar, ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak.
10 Yıllık Kullanım Şartı:
Esnafın alacağı aracı en az 10 yıl ticari amaçla kullanması gerekiyor.
Gerekçe:
Ticari araçların hızlı yıpranması ve yüksek bakım masrafları.
Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi teklifi
Bir diğer düzenleme, ağır hasarlı araçların yeniden trafiğe çıkarılmasını önlemeyi amaçlıyor.
Yeni Kural:
Trafik kazası veya doğal afet sonucu ağır hasar gören araçların yalnızca yedek parça ya da hurda olarak satılması planlanıyor.
Ceza:
Bu hükme uymayan kişilere 500 bin TL para cezası
öngörülüyor.
Sigorta Şirketleri İçin Önlem:
Bu kurallara aykırı satış yapan şirketlerin faaliyet izinlerinin 6 ay süreyle askıya alınması teklif ediliyor.
2019’dan bu yana i̇lk hurda teşviki
Son olarak 2019’da uygulanan hurda teşviki, 5 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yeni düzenleme, hem vatandaşlar hem de çevre için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen yeni araçlar için ÖTV’siz alım fırsatı sunulacak.