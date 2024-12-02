https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otv-ve-kdvsiz-arac-alimi-icin-yeni-duzenleme-eski-aracinizi-getirin-sifir-araci-bedavaya-alin-1091044466.html

ÖTV ve KDV'siz araç alımı için yeni düzenleme: 'Eski aracınızı getirin, sıfır aracı bedavaya alın'

ÖTV ve KDV'siz araç alımı için yeni düzenleme: 'Eski aracınızı getirin, sıfır aracı bedavaya alın'

Sputnik Türkiye

25 yaş ve üzeri araç sahiplerine hurda teşvikiyle ÖTV muafiyeti geliyor. Meclis'e sunulan teklif, Türkiye’de üretilen yeni araçları kapsıyor. Ayrıca şoför... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T07:48+0300

2024-12-02T07:48+0300

2024-12-02T07:48+0300

ekonomi

meclis

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

kdv

katma değer vergisi (kdv)

tüik

hurda

hurdacı

teşvik

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25 yaş üstü, 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV indirimi Meclis gündeminde. Yeni düzenlemeye göre, eski araçlarını hurdaya veren vatandaşlar, Türkiye’de üretilmiş sıfır araçları ÖTV’den muaf şekilde satın alabilecek. Bu teşvik, 5 yıl aradan sonra bir kez daha gündeme taşındı ve 3 milyonun üzerinde araç sahibini kapsıyor.Çevre ve ekonomik kazanımlar hedefleniyorDüzenleme, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamayı hedefliyor:TÜİK verileri düzenlemenin önemini ortaya koyuyorTÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 30 milyonu geçti. Araçların yüzde 25’i ise 21 yaş ve üzeri. Bu yaşlı araçlar, yüksek bakım maliyetleri ve düşük güvenlik standartları nedeniyle hem çevreye hem de trafiğe ciddi zararlar veriyor.Şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyetiDüzenleme kapsamında ticari araç alacak şoför esnafına da kolaylık sağlanıyor. Şoförlerin ticari faaliyetlerde kullanmak üzere satın alacakları araçlar, ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak.Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi teklifiBir diğer düzenleme, ağır hasarlı araçların yeniden trafiğe çıkarılmasını önlemeyi amaçlıyor.2019’dan bu yana i̇lk hurda teşvikiSon olarak 2019’da uygulanan hurda teşviki, 5 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yeni düzenleme, hem vatandaşlar hem de çevre için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen yeni araçlar için ÖTV’siz alım fırsatı sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/resmi-gazetede-yayinlandi-yemek-karti-icin-milyonlarca-calisana-buyuk-degisiklik-asgari-ucret-1091044255.html

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