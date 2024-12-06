https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fenerbahce-turkiye-kupasina-katilmayacagini-bildirdi-1091263559.html
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T21:59+0300
2024-12-06T21:59+0300
2024-12-06T21:59+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig
maç
maç yayını
fenerbahçe spor kulübü
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye iletti.Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bildirimiyle ilgili değerlendirme yapılacağı açıklandı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Kupası'na katılmama sebebi hakkında bir açıklama yapmazken ortaya atılan iddialara göre Türkiye Kupası gelirlerinin yetersiz olması sebebiyle bu kararın alındığı düşünülüyor. Sarı lacivertli takımın oyuncularının maaşlarının kupadaki kazançtan daha fazla olduğu iddia edildi.
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig, maç, maç yayını, fenerbahçe spor kulübü, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bildirimiyle ilgili değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye iletti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bildirimiyle ilgili değerlendirme yapılacağı açıklandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Kupası'na katılmama sebebi hakkında bir açıklama yapmazken ortaya atılan iddialara göre Türkiye Kupası gelirlerinin yetersiz olması sebebiyle bu kararın alındığı düşünülüyor. Sarı lacivertli takımın oyuncularının maaşlarının kupadaki kazançtan daha fazla olduğu iddia edildi.