https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fenerbahce-turkiye-kupasina-katilmayacagini-bildirdi-1091263559.html

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T21:59+0300

2024-12-06T21:59+0300

2024-12-06T21:59+0300

spor

fenerbahçe

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ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye iletti.Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdi. TFF tarafından yapılan duyuruda 2024-2025 döneminde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bildirimiyle ilgili değerlendirme yapılacağı açıklandı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na neden katılmıyor?Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Kupası'na katılmama sebebi hakkında bir açıklama yapmazken ortaya atılan iddialara göre Türkiye Kupası gelirlerinin yetersiz olması sebebiyle bu kararın alındığı düşünülüyor. Sarı lacivertli takımın oyuncularının maaşlarının kupadaki kazançtan daha fazla olduğu iddia edildi.

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