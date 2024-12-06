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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yaptı: TFF'den ilk istifa geldi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yaptı: TFF'den ilk istifa geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e sitem dolu sözler söyledikten... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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tff merkez hakem kurulu
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galatasaray spor kulübü
dursun özbek
istifa
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu Dış ilişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa etti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan programda sert açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sitem eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF Başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak yanıt vereceğim. Ben hakem atamalarını yapmıyorum. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Ama biz hakemimizin arkasındayız. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyazsa o bizde yok'' dedi. Galatasaray Spor Kulübü ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsız davranmadığını belirterek sosyal medya üzerinden istifa çağrısı yapmıştı. Sarı kırmızılı takımın paylaşımı sonrası TFF Dış ilişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse tarafsızlık ilesinin ihlal edildiğini belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tff-baskani-haciosmanoglundan-dursun-ozbeke-yanit-kabul-edilebilir-gibi-degil-1091218264.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, galatasaray, galatasaray spor kulübü, dursun özbek, istifa, futbol, maç, canlı yayın
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, galatasaray, galatasaray spor kulübü, dursun özbek, istifa, futbol, maç, canlı yayın

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yaptı: TFF'den ilk istifa geldi

00:06 06.12.2024 (güncellendi: 00:58 06.12.2024)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA / İHA-AW197135
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e sitem dolu sözler söyledikten sonra sarı kırmızılı takım istifa çağrısında bulunmuştu. TFF Dış ilişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Dış ilişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan programda sert açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sitem eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF Başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak yanıt vereceğim. Ben hakem atamalarını yapmıyorum. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Ama biz hakemimizin arkasındayız. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyazsa o bizde yok'' dedi.
Galatasaray Spor Kulübü ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsız davranmadığını belirterek sosyal medya üzerinden istifa çağrısı yapmıştı. Sarı kırmızılı takımın paylaşımı sonrası TFF Dış ilişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse tarafsızlık ilesinin ihlal edildiğini belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e yanıt: 'Kabul edilebilir gibi değil'
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