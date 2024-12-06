Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ’nin yuları ABD ve İsrail’in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/erdogandan-suriye-mesaji-bolge-sikintida-1091241817.html
Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'
Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:02+0300
2024-12-06T14:58+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suriye
esad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/17/1061548396_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4f9c91b5628b52986d5d7bf62f7f4ca0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.Erdoğan şunları da ekledi:Erdoğan: Esed'den olumlu cevap alamadık'Lübnan yerle yeksan'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yaşananları da değerlendirdi ve "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
suriye
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/17/1061548396_99:0:1166:800_1920x0_80_0_0_966b49f2cf4b6d6a015bc19e311819db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan son dakika, suriye son dakika, erdoğan suriye
erdoğan son dakika, suriye son dakika, erdoğan suriye

Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'

14:02 06.12.2024 (güncellendi: 14:58 06.12.2024)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.
Erdoğan şunları da ekledi:

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

Erdoğan: Esed'den olumlu cevap alamadık

"Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık."

'Lübnan yerle yeksan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yaşananları da değerlendirdi ve "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала