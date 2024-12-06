https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/erdogandan-suriye-mesaji-bolge-sikintida-1091241817.html

Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'

Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:02+0300

2024-12-06T14:02+0300

2024-12-06T14:58+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suriye

esad

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.Erdoğan şunları da ekledi:Erdoğan: Esed'den olumlu cevap alamadık'Lübnan yerle yeksan'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yaşananları da değerlendirdi ve "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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