https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/erdogandan-suriye-mesaji-bolge-sikintida-1091241817.html
Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'
Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:02+0300
2024-12-06T14:02+0300
2024-12-06T14:58+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.Erdoğan şunları da ekledi:Erdoğan: Esed'den olumlu cevap alamadık'Lübnan yerle yeksan'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yaşananları da değerlendirdi ve "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
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erdoğan son dakika, suriye son dakika, erdoğan suriye
Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Esed'den olumlu cevap alamadık'
14:02 06.12.2024 (güncellendi: 14:58 06.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede süren bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda" dedi.
Erdoğan şunları da ekledi:
İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.
Erdoğan: Esed'den olumlu cevap alamadık
"Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da yaşananları da değerlendirdi ve "Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.