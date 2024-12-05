https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cumhurbaskani-erdogan-guterres-ile-gorustu-1091215660.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonla görüştü. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T18:47+0300

2024-12-05T18:47+0300

2024-12-05T18:59+0300

türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

guterres

milli güvenlik kurulu (mgk)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Guterres görüşmesinde, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/japonya-veliaht-prensi-fumihito-cumhurbaskani-erdogan-ile-bir-araya-geldi--1091166145.html

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, guterres, milli güvenlik kurulu (mgk)