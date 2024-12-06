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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlık, son... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T20:07+0300
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası hakkında uyarıda bulundu.Son günlerde Güney Kıbrıs'ın adada silahlanma politikası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Silahlanmanın bölgedeki istikrarı bozacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı ''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kibris-agit-2027-donem-baskanligini-istiyor-1091182126.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi

20:07 06.12.2024
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlık, son dönemdeki uygulamaların adada istikrarı etkileyecek silahlanma yarışını başlatacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası hakkında uyarıda bulundu.
Son günlerde Güney Kıbrıs'ın adada silahlanma politikası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Silahlanmanın bölgedeki istikrarı bozacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı ''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz'' açıklamasında bulundu.
Flags hang in front of Hofburg palace where the Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE, is located in Vienna, Austria, Thursday, Jan.14, 2021. Sweden takes over the chairmanship of the OSCE. (AP Photo/Ronald Zak) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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