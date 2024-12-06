https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakanligindan-guney-kibrisa-silahlanma-tepkisi-1091261940.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlık, son... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T20:07+0300
2024-12-06T20:07+0300
2024-12-06T20:07+0300
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası hakkında uyarıda bulundu.Son günlerde Güney Kıbrıs'ın adada silahlanma politikası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Silahlanmanın bölgedeki istikrarı bozacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı ''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kibris-agit-2027-donem-baskanligini-istiyor-1091182126.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a silahlanma tepkisi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlık, son dönemdeki uygulamaların adada istikrarı etkileyecek silahlanma yarışını başlatacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın silahlanma politikası hakkında uyarıda bulundu.
Son günlerde Güney Kıbrıs'ın adada silahlanma politikası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Silahlanmanın bölgedeki istikrarı bozacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı ''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz'' açıklamasında bulundu.