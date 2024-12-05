https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kibris-agit-2027-donem-baskanligini-istiyor-1091182126.html
Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor
Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimpiotis, Kıbrıs'ın 2027 yılı için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığına resmen adaylığını... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T05:14+0300
2024-12-05T05:14+0300
2024-12-05T05:14+0300
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Hükümetin basın ve enformasyon ofisi tarafından yapılan açıklamada Letimpiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti 2027 yılı için AGİT başkanlığına resmen adaylığını koymuştur” dedi.Ayeıca Letimpiotis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında başkent Valletta'da yapılacak olan AGİT bakanlar toplantısına katılmak üzere çarşamba günü Malta'ya gideceğini açıkladı.Letimpiotis, “Dışişleri Bakanı Malta'da bulunduğu süre zarfında mevkidaşlarıyla bir dizi temasta bulunacak” dedi. Valletta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 31. toplantısına ev sahipliği yapacak.Örgütün yönetim organları hiyerarşisinde Bakanlar Konseyi, Zirve'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Zirve'nin yapılmadığı yıllarda toplanıyor. Son zirve 2010 yılında Astana'da yapılmıştı. Bakanlar Konseyi daha önce kabul edilen kararların uygulanmasını gözden geçirerek orta vadedeki görevleri belirler ve katılımcı devletler arasında siyasi diyalogu sağlıyor. Örgütteki tüm kararlar, AGİT'in varlığını sürdürmesi için ihlalinin kabul edilemez bir koşul olduğu oybirliği kuralı temelinde alınır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yunan-basini-guney-kibris-natoya-girmeyi-planliyor-1090786402.html
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agit, kıbrıs cumhuriyeti, güney kıbrıs, valletta, avrupa, kıbrıs
Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor
Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimpiotis, Kıbrıs'ın 2027 yılı için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığına resmen adaylığını koyduğunu söyledi.
Hükümetin basın ve enformasyon ofisi tarafından yapılan açıklamada Letimpiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti 2027 yılı için AGİT başkanlığına resmen adaylığını koymuştur” dedi.
Ayeıca Letimpiotis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında başkent Valletta'da yapılacak olan AGİT bakanlar toplantısına katılmak üzere çarşamba günü Malta'ya gideceğini açıkladı.
Letimpiotis, “Dışişleri Bakanı Malta'da bulunduğu süre zarfında mevkidaşlarıyla bir dizi temasta bulunacak” dedi.
Valletta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 31. toplantısına ev sahipliği yapacak.
Örgütün yönetim organları hiyerarşisinde Bakanlar Konseyi, Zirve'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Zirve'nin yapılmadığı yıllarda toplanıyor. Son zirve 2010 yılında Astana'da yapılmıştı.
Bakanlar Konseyi daha önce kabul edilen kararların uygulanmasını gözden geçirerek orta vadedeki görevleri belirler ve katılımcı devletler arasında siyasi diyalogu sağlıyor.
Örgütteki tüm kararlar, AGİT'in varlığını sürdürmesi için ihlalinin kabul edilemez bir koşul olduğu oybirliği kuralı temelinde alınır.