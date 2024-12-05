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Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor
Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimpiotis, Kıbrıs'ın 2027 yılı için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığına resmen adaylığını... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hükümetin basın ve enformasyon ofisi tarafından yapılan açıklamada Letimpiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti 2027 yılı için AGİT başkanlığına resmen adaylığını koymuştur” dedi.Ayeıca Letimpiotis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında başkent Valletta'da yapılacak olan AGİT bakanlar toplantısına katılmak üzere çarşamba günü Malta'ya gideceğini açıkladı.Letimpiotis, “Dışişleri Bakanı Malta'da bulunduğu süre zarfında mevkidaşlarıyla bir dizi temasta bulunacak” dedi. Valletta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 31. toplantısına ev sahipliği yapacak.Örgütün yönetim organları hiyerarşisinde Bakanlar Konseyi, Zirve'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Zirve'nin yapılmadığı yıllarda toplanıyor. Son zirve 2010 yılında Astana'da yapılmıştı. Bakanlar Konseyi daha önce kabul edilen kararların uygulanmasını gözden geçirerek orta vadedeki görevleri belirler ve katılımcı devletler arasında siyasi diyalogu sağlıyor. Örgütteki tüm kararlar, AGİT'in varlığını sürdürmesi için ihlalinin kabul edilemez bir koşul olduğu oybirliği kuralı temelinde alınır.
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agit, kıbrıs cumhuriyeti, güney kıbrıs, valletta, avrupa, kıbrıs

Güney Kıbrıs AGİT 2027 dönem başkanlığını istiyor

05:14 05.12.2024
© AP Photo / Ronald ZakFlags hang in front of Hofburg palace where the Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE, is located in Vienna, Austria, Thursday, Jan.14, 2021. Sweden takes over the chairmanship of the OSCE. (AP Photo/Ronald Zak)
Flags hang in front of Hofburg palace where the Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE, is located in Vienna, Austria, Thursday, Jan.14, 2021. Sweden takes over the chairmanship of the OSCE. (AP Photo/Ronald Zak) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ronald Zak
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Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimpiotis, Kıbrıs'ın 2027 yılı için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığına resmen adaylığını koyduğunu söyledi.
Hükümetin basın ve enformasyon ofisi tarafından yapılan açıklamada Letimpiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti 2027 yılı için AGİT başkanlığına resmen adaylığını koymuştur” dedi.
Ayeıca Letimpiotis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında başkent Valletta'da yapılacak olan AGİT bakanlar toplantısına katılmak üzere çarşamba günü Malta'ya gideceğini açıkladı.
Letimpiotis, “Dışişleri Bakanı Malta'da bulunduğu süre zarfında mevkidaşlarıyla bir dizi temasta bulunacak” dedi.
Valletta, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 31. toplantısına ev sahipliği yapacak.
Örgütün yönetim organları hiyerarşisinde Bakanlar Konseyi, Zirve'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Zirve'nin yapılmadığı yıllarda toplanıyor. Son zirve 2010 yılında Astana'da yapılmıştı.
Bakanlar Konseyi daha önce kabul edilen kararların uygulanmasını gözden geçirerek orta vadedeki görevleri belirler ve katılımcı devletler arasında siyasi diyalogu sağlıyor.
Örgütteki tüm kararlar, AGİT'in varlığını sürdürmesi için ihlalinin kabul edilemez bir koşul olduğu oybirliği kuralı temelinde alınır.
This photo taken on September 22, 2016 shows a British soldier walking by a Eurofighter Typhoon fighter jet at Royal Air Force's Akrotiri base in Cyprus, before taking off for a coalition mission over Iraq. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
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