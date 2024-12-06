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Devlet memurlarının çalışma koşulları değişiyor: Maaş artışı ve teni haklar Açıklandı, tüm haklar güncellendi
Devlet memurlarının çalışma koşulları değişiyor: Maaş artışı ve teni haklar Açıklandı, tüm haklar güncellendi
Sputnik Türkiye
Memurlukta kademe yükselmesi ve yeni haklarla ilgili düzenlemeler gündemde. Sözleşmeli personelin memuriyete geçişiyle haklarda genişleme sağlanırken, kademe... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T07:34+0300
2024-12-06T07:40+0300
meclis
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memur-sen
memur zammı
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Sözleşmeli statüden memurluğa geçen kamu görevlilerinin ilave kademe hakkından faydalanmasını içeren düzenleme Meclis’te. Bunun yanı sıra memurların özlük haklarını iyileştirecek birçok konu da görüşülüyor. Peki düzenlemede detaylar neler?Kademe yükselmesi nasıl belirleniyor?Memurlukta kademe yükselmesi, genellikle olumlu sicil puanları veya her yıl kazanılan bir kademe hakkıyla gerçekleşiyor. Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "İlkokul mezunu bir kişi 15. dereceden başlarken, 4 yıllık üniversite mezunları 9. dereceden memuriyete başlar. En yüksek derece ise 1. derecedir," diyerek kademe sistemini açıkladı.Sözleşmeliden memuriyete geçişte haklarSözleşmeli personelin memuriyete geçişi, haklarda önemli değişiklikler getiriyor. Yıllık izin, aylıksız izin ve diğer memuriyet haklarından faydalanan bu personel, sekiz yıl boyunca disiplin cezası almaması durumunda kademe ilerlemesi ve terfi hakkına sahip oluyor.Yurt dışında çalışma ve eğitim i̇çin aylıksız i̇zinYeni düzenlemelerle, memurlara yurt dışında çalışabilme ve eğitim alabilme için aylıksız izin hakkı tanındı. Daha önce görevlendirme yapılmaması durumunda bu hakkını kullanamayan memurlar, artık kişisel gelişimlerini artırırken devlete de fayda sağlayabilecek. Bayram, bu değişikliği, “Bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen memurlara büyük bir fırsat sunuluyor,” şeklinde değerlendirdi.Kademe i̇lerlemesi maaşları artırıyorKademe ilerlemesi, memurun maaşında düzenli artış sağlıyor. Bu artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birleşerek daha yüksek bir getiri oluşturabiliyor. Memurların maaşlarına yapılan teknik hesaplamalar, kademe ilerlemesinin ekonomik etkisini ortaya koyuyor.Memuriyette çalışma koşulları ve ücret i̇yileştirmeleriMemuriyet, istikrarlı maaş düzeni ve garanti emeklilik koşulları ile cazibesini koruyor. Bayram, "Toplu sözleşme zamları, memur ve memur emeklisini koruyan bir mekanizmadır. Sicil affı ve derecelerin iyileştirilmesi gibi düzenlemelerle memuriyet daha da cazip hale gelebilir," dedi.Geçmişte yapılan seyyanen zamlar, memurların ekonomik refah kaybını önlemişti. Önümüzdeki dönemde, çalışma koşulları ve ücretlerde yeni iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.Sözleşmeli personel yerine memur alımı önerisiBayram, sözleşmeli personel çalıştırma yöntemine dair şu açıklamaları yaptı:
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memuriyette kademe yükselmesi, kademe ilerlemesi maaş artışı, sözleşmeliden memuriyete geçiş, memur hakları nelerdir, sicil affı memuriyet, memurlar için aylıksız izin hakkı, kademe artışı nasıl yapılır, memur maaşlarında toplu sözleşme zammı, memuriyet ve sözleşmeli çalışma farkı, yurt dışında çalışma izinleri memuriyet, memur maaşı hesaplama, sözleşmeli personel hakları, kademe yükselmesi memur maaşı etkiler mi, memur çalışma koşulları, memur maaşları enflasyon farkı, sicil affı memura etkisi, sözleşmeli çalışanların memur hakları, toplu sözleşme zam oranları, memuriyet statüsü ve hakları, memurlar için yeni düzenlemeler
memuriyette kademe yükselmesi, kademe ilerlemesi maaş artışı, sözleşmeliden memuriyete geçiş, memur hakları nelerdir, sicil affı memuriyet, memurlar için aylıksız izin hakkı, kademe artışı nasıl yapılır, memur maaşlarında toplu sözleşme zammı, memuriyet ve sözleşmeli çalışma farkı, yurt dışında çalışma izinleri memuriyet, memur maaşı hesaplama, sözleşmeli personel hakları, kademe yükselmesi memur maaşı etkiler mi, memur çalışma koşulları, memur maaşları enflasyon farkı, sicil affı memura etkisi, sözleşmeli çalışanların memur hakları, toplu sözleşme zam oranları, memuriyet statüsü ve hakları, memurlar için yeni düzenlemeler

Devlet memurlarının çalışma koşulları değişiyor: Maaş artışı ve teni haklar Açıklandı, tüm haklar güncellendi

07:34 06.12.2024 (güncellendi: 07:40 06.12.2024)
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Memurlukta kademe yükselmesi ve yeni haklarla ilgili düzenlemeler gündemde. Sözleşmeli personelin memuriyete geçişiyle haklarda genişleme sağlanırken, kademe ilerlemesi maaş artışlarını etkiliyor. Yurt dışında çalışma ve eğitim için aylıksız izin hakkı gibi yeniliklerle memuriyetin cazibesi artırılıyor. İşte detaylar…
Sözleşmeli statüden memurluğa geçen kamu görevlilerinin ilave kademe hakkından faydalanmasını içeren düzenleme Meclis’te. Bunun yanı sıra memurların özlük haklarını iyileştirecek birçok konu da görüşülüyor. Peki düzenlemede detaylar neler?

Kademe yükselmesi nasıl belirleniyor?

Memurlukta kademe yükselmesi, genellikle olumlu sicil puanları veya her yıl kazanılan bir kademe hakkıyla gerçekleşiyor. Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "İlkokul mezunu bir kişi 15. dereceden başlarken, 4 yıllık üniversite mezunları 9. dereceden memuriyete başlar. En yüksek derece ise 1. derecedir," diyerek kademe sistemini açıkladı.

Sözleşmeliden memuriyete geçişte haklar

Sözleşmeli personelin memuriyete geçişi, haklarda önemli değişiklikler getiriyor. Yıllık izin, aylıksız izin ve diğer memuriyet haklarından faydalanan bu personel, sekiz yıl boyunca disiplin cezası almaması durumunda kademe ilerlemesi ve terfi hakkına sahip oluyor.

Yurt dışında çalışma ve eğitim i̇çin aylıksız i̇zin

Yeni düzenlemelerle, memurlara yurt dışında çalışabilme ve eğitim alabilme için aylıksız izin hakkı tanındı. Daha önce görevlendirme yapılmaması durumunda bu hakkını kullanamayan memurlar, artık kişisel gelişimlerini artırırken devlete de fayda sağlayabilecek. Bayram, bu değişikliği, “Bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen memurlara büyük bir fırsat sunuluyor,” şeklinde değerlendirdi.

Kademe i̇lerlemesi maaşları artırıyor

Kademe ilerlemesi, memurun maaşında düzenli artış sağlıyor. Bu artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birleşerek daha yüksek bir getiri oluşturabiliyor. Memurların maaşlarına yapılan teknik hesaplamalar, kademe ilerlemesinin ekonomik etkisini ortaya koyuyor.

Memuriyette çalışma koşulları ve ücret i̇yileştirmeleri

Memuriyet, istikrarlı maaş düzeni ve garanti emeklilik koşulları ile cazibesini koruyor. Bayram, "Toplu sözleşme zamları, memur ve memur emeklisini koruyan bir mekanizmadır. Sicil affı ve derecelerin iyileştirilmesi gibi düzenlemelerle memuriyet daha da cazip hale gelebilir," dedi.
Geçmişte yapılan seyyanen zamlar, memurların ekonomik refah kaybını önlemişti. Önümüzdeki dönemde, çalışma koşulları ve ücretlerde yeni iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.

Sözleşmeli personel yerine memur alımı önerisi

Bayram, sözleşmeli personel çalıştırma yöntemine dair şu açıklamaları yaptı:
“Sözleşmeli çalışma, normal bir istihdam biçimi olmamalı. Kamuda personel alımı yapılacaksa memur statüsünde yapılmalıdır. Sözleşmeli personelin hak kaybı yaşaması doğru değil.”
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