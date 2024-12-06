https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/devlet-memurlarinin-calisma-kosullari-degisiyor-maas-artisi-ve-teni-haklar-aciklandi-tum-haklar-1091225290.html

Devlet memurlarının çalışma koşulları değişiyor: Maaş artışı ve teni haklar Açıklandı, tüm haklar güncellendi

Devlet memurlarının çalışma koşulları değişiyor: Maaş artışı ve teni haklar Açıklandı, tüm haklar güncellendi

Sputnik Türkiye

Memurlukta kademe yükselmesi ve yeni haklarla ilgili düzenlemeler gündemde. Sözleşmeli personelin memuriyete geçişiyle haklarda genişleme sağlanırken, kademe... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T07:34+0300

2024-12-06T07:34+0300

2024-12-06T07:40+0300

meclis

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ekonomi

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Sözleşmeli statüden memurluğa geçen kamu görevlilerinin ilave kademe hakkından faydalanmasını içeren düzenleme Meclis’te. Bunun yanı sıra memurların özlük haklarını iyileştirecek birçok konu da görüşülüyor. Peki düzenlemede detaylar neler?Kademe yükselmesi nasıl belirleniyor?Memurlukta kademe yükselmesi, genellikle olumlu sicil puanları veya her yıl kazanılan bir kademe hakkıyla gerçekleşiyor. Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "İlkokul mezunu bir kişi 15. dereceden başlarken, 4 yıllık üniversite mezunları 9. dereceden memuriyete başlar. En yüksek derece ise 1. derecedir," diyerek kademe sistemini açıkladı.Sözleşmeliden memuriyete geçişte haklarSözleşmeli personelin memuriyete geçişi, haklarda önemli değişiklikler getiriyor. Yıllık izin, aylıksız izin ve diğer memuriyet haklarından faydalanan bu personel, sekiz yıl boyunca disiplin cezası almaması durumunda kademe ilerlemesi ve terfi hakkına sahip oluyor.Yurt dışında çalışma ve eğitim i̇çin aylıksız i̇zinYeni düzenlemelerle, memurlara yurt dışında çalışabilme ve eğitim alabilme için aylıksız izin hakkı tanındı. Daha önce görevlendirme yapılmaması durumunda bu hakkını kullanamayan memurlar, artık kişisel gelişimlerini artırırken devlete de fayda sağlayabilecek. Bayram, bu değişikliği, “Bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen memurlara büyük bir fırsat sunuluyor,” şeklinde değerlendirdi.Kademe i̇lerlemesi maaşları artırıyorKademe ilerlemesi, memurun maaşında düzenli artış sağlıyor. Bu artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birleşerek daha yüksek bir getiri oluşturabiliyor. Memurların maaşlarına yapılan teknik hesaplamalar, kademe ilerlemesinin ekonomik etkisini ortaya koyuyor.Memuriyette çalışma koşulları ve ücret i̇yileştirmeleriMemuriyet, istikrarlı maaş düzeni ve garanti emeklilik koşulları ile cazibesini koruyor. Bayram, "Toplu sözleşme zamları, memur ve memur emeklisini koruyan bir mekanizmadır. Sicil affı ve derecelerin iyileştirilmesi gibi düzenlemelerle memuriyet daha da cazip hale gelebilir," dedi.Geçmişte yapılan seyyanen zamlar, memurların ekonomik refah kaybını önlemişti. Önümüzdeki dönemde, çalışma koşulları ve ücretlerde yeni iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.Sözleşmeli personel yerine memur alımı önerisiBayram, sözleşmeli personel çalıştırma yöntemine dair şu açıklamaları yaptı:

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