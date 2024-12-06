https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bati-basini-ab-rusya-karsiti-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasmaya-varamadi-1091265532.html
Batı basını: AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
Batı basını: AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
Sputnik Türkiye
Politico, Avrupa Birliği’nin (AB), Letonya ve Litvanya’nın muhalefeti nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadığını aktardı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T23:59+0300
2024-12-06T23:59+0300
2024-12-06T23:58+0300
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Politico'nun kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Letonya ve Litvanya temsilcilerinin, Batılı firmaların kısıtlayıcı tedbirlere rağmen Rusya’da çalışmaya devam etmelerine izin veren yasal hükümlerin uzatılmasına muhalefeti nedeniyle Avrupa Birliği'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılamadı.Haberde, “AB müzakerecileri cuma günü şirketlere ve petrol tankerlerine yönelik yeni kısıtlamaları, AB ülkeleri Letonya ve Litvanya'nın, yaptırımlara rağmen Batılı firmaların Rusya'da faaliyet göstermeye devam etmesine izin veren tedbiri de uzattığı için yaptırım paketini desteklemeyi reddetmesi nedeniyle sonuçlandıramadı” ifadelerine yer verildi.Söz konusu tedbirin Aralık 2022'den bu yana üç kez uzatıldığının anımsatıldığı haberde, AB’nin yeni yaptırım paketi kapsamında kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı tanker sayısını 75'e çıkarmayı planladığı kaydedildi.Daha önce basında yer alan haberlerde, Rusya karşıtı yeni önlem paketinin 2024 yılı sonuna kadar Brüksel tarafından kabul edilebileceği, bu paketin 45'ten fazla Rus petrol tankerine yönelik kısıtlamaları içerebileceği, 50'den fazla kişi ve yaklaşık 30 kuruluşun da yaptırım kapsamına girebileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bati-basini-ab-abdden-gazprombanka-yonelik-yaptirimlari-hafifletmesini-istiyor-1091263072.html
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politico, avrupa birliği, letonya, litvanya, ab, avrupa, rusya, yaptırım, tanker, petrol, brüksel
politico, avrupa birliği, letonya, litvanya, ab, avrupa, rusya, yaptırım, tanker, petrol, brüksel
Batı basını: AB Rusya karşıtı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı
Politico, Avrupa Birliği’nin (AB), Letonya ve Litvanya’nın muhalefeti nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadığını aktardı.
Politico'nun kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Letonya ve Litvanya temsilcilerinin, Batılı firmaların kısıtlayıcı tedbirlere rağmen Rusya’da çalışmaya devam etmelerine izin veren yasal hükümlerin uzatılmasına muhalefeti nedeniyle Avrupa Birliği'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılamadı.
Haberde, “AB müzakerecileri cuma günü şirketlere ve petrol tankerlerine yönelik yeni kısıtlamaları, AB ülkeleri Letonya ve Litvanya'nın, yaptırımlara rağmen Batılı firmaların Rusya'da faaliyet göstermeye devam etmesine izin veren tedbiri de uzattığı için yaptırım paketini desteklemeyi reddetmesi nedeniyle sonuçlandıramadı” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu tedbirin Aralık 2022'den bu yana üç kez uzatıldığının anımsatıldığı haberde, AB’nin yeni yaptırım paketi kapsamında kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı tanker sayısını 75'e çıkarmayı planladığı kaydedildi.
Daha önce basında yer alan haberlerde, Rusya karşıtı yeni önlem paketinin 2024 yılı sonuna kadar Brüksel tarafından kabul edilebileceği, bu paketin 45'ten fazla Rus petrol tankerine yönelik kısıtlamaları içerebileceği, 50'den fazla kişi ve yaklaşık 30 kuruluşun da yaptırım kapsamına girebileceği belirtilmişti.