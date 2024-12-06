https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bati-basini-ab-abdden-gazprombanka-yonelik-yaptirimlari-hafifletmesini-istiyor-1091263072.html

Batı basını: AB, ABD'den Gazprombank'a yönelik yaptırımları hafifletmesini istiyor

Batı basını: AB, ABD'den Gazprombank'a yönelik yaptırımları hafifletmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) Gazprombank'a yönelik yaptırımların yumuşatılması için ABD'ye baskı yaptığını ileri sürdü. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T21:04+0300

2024-12-06T21:04+0300

2024-12-06T21:03+0300

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Bloomberg ajansının kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, ABD'nin Rus Gazprombank'a yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için ABD'ye baskı yapmaya çalışıyor.Haberde, “Avrupa Birliği, ABD'nin Rus Gazprombank'a yönelik yaptırımlarını hafifletmenin yollarını bulması için ABD'ye baskı yapıyor” denildi.Ajansın kaynaklarına göre AB ve ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve şirketlerinin yaptırımların bölgeye yönelik tedarik güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunmasının ardından hafifletici tedbirlerin türü ve kapsamını tartışıyor.Ajansa göre görüşmelerde ödemelerin Gazprombank'ın Lüksemburg'daki iştiraki üzerinden yasal olarak yapılıp yapılamayacağı ya da başka ödeme kanallarının kullanılmasının daha iyi olup olmayacağı tartışılıyor.ABD 21 Kasım'da Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uygulamıştı. Gazprombank, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine dahil edilmesinin ardından müşterilerini UnionPay kartlarıyla yurtdışında yaşanan sorunlar konusunda uyarmıştı. Gazprombank, 23 Kasım'da müşterilerine bir mektup göndererek Gazprombank kartlarının 21 Kasım'dan itibaren UnionPay ödeme sistemiyle bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dogal-gaz-odemelerinin-gazprombanka-yapilmasi-mecburiyeti-kaldirildi-1091219831.html

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abd, batı, ab, bloomberg, gazprombank, rusya, abd hazine bakanlığı, yaptırım, ödeme sistemi, avrupa