https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/5-dakika-beklemeden-icmeyin-asiri-sicak-tuketildiginde-atak-halinde-oluyor-kanserlesmeyi-1091252469.html

5 dakika beklemeden içmeyin: 'Aşırı sıcak tüketildiğinde atak halinde oluyor, kanserleşmeyi tetikleyebilir'

5 dakika beklemeden içmeyin: 'Aşırı sıcak tüketildiğinde atak halinde oluyor, kanserleşmeyi tetikleyebilir'

Sputnik Türkiye

Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi sağlık için ciddi risklerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle çay, kahve ve sıcak çikolata gibi günlük yaşamın vazgeçilmez... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:25+0300

2024-12-06T16:25+0300

2024-12-06T16:25+0300

sağlik

kanser

sıcak

çay

kahve

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/04/1063064314_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c99c14ce55fa8114ce477ce7843a9c5f.jpg

Uzmanlar aşırı sıcak tüketilen içeceklerin zamanla kansere sebep verebileceğini söyledi ve 'Çay, kahve ve sıcak çikolatayı içmeden 5 dakika bekleyin' dedi.'5 dakika bekleyin'Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı, sıcak içeceklerin sağlıklı tüketimini anlatarak, demlikte ve termoslarda bulunan sıcak içeceğin bardak veya fincana doldurulduktan yaklaşık 5 dakika sonra içilmesi gerektiğini belirtti.Eravcı, “Hem bağışıklık sistemi hem enfeksiyonlardan korunmak anlamında bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor ama sıcaklık konusuna özellikle vurgu yapmamız lazım. Sağlığımız için yapacağımız bir şeyde sağlığımızdan olmamamız gerekiyor. Son dönemde yapılan çalışmalar ve araştırmalarda 65 derecenin üzerinde olan tüketimler bizim sağlığımızda risk faktörü oluşturabiliyor. Özellikle sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarımız varsa bu risk giderek de artabilmekte. Onun için tükettiğimiz içeceğin sıcaklığına dikkat etmek durumundayız” dedi.'Döküldükten sonra atak halinde içmek değil, beklemek en iyisi'Sıcak içeceklerin sağlıklı tüketimini anlatan Doç. Dr. Eravcı, “Bizim ağızdan başlayan, yutak, yemek borusu ve mide şeklinde devam eden sıcak içecekler her birinde tekrarlı temaslarda sorun oluşturuyor. Alışkanlık olarak sürekli sıcak tüketirsek sorun oluşturuyor. Günlük pratikte ise 65 dereceyi ölçemeyeceğimiz için bir demlik veya termostan içecek fincana döküldüğü zaman 5 dakikalık bekleme süreci bizim 65 dereceye inmemiz için yeterli bir süre. Hemen döküldükten sonra atak halinde içmek yerine böyle pratik bilgiyi kullanabiliriz” şeklinde konuştu.'Kanseri tetikler'Aşırı sıcak içeceklerin zamanla sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Eravcı, “Özellikle sıcak içilmesi durumunda tekrarlı bir şekilde ve içeceğin miktarı da önemlidir, çay ve kahve gibi içecekleri çokça tüketiyorsak bunlar bizim yutağımızın, yemek borumuzun ve midemizin örtüsünde değişikliğe sebebiyet veriyor. Bu durum kronik irritasyon oluşturuyor. Bir nevi nasırlaşma yapıyor, hassasiyetimizi azaltıyor. Devam eden tüketimlerde bu sefer kötü hücrelere doğru değişimler başlamış olabiliyor. İlerleyen zamanlarda da yemek borusu, yutak, ağız bölgesindeki kanserleşme noktasında tetikleyici bir durum söz konusu olabiliyor. Sigara çay yapalım, kahve sigara yapalım noktasında bir ek olduğu zaman da sinerjik etki oluşturuyor. Normalde 2 kat olacak bir risk faktörü 5-6 katına çıkıyor. Daha fazla artış söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/gunun-ilk-kahvesi-saat-kacta-icilir-sabah-kahvesi-zararli-mi--1089280179.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/canan-karatay-kahve-icmenin-en-dogru-zamanini-acikladi-filtre-kahve-yaparken-dikkat-en-tehlikeli-1091246420.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahve tüketimi, çay tüketimi, aşırı sıcak içilen içecekler