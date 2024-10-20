https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/gunun-ilk-kahvesi-saat-kacta-icilir-sabah-kahvesi-zararli-mi--1089280179.html

Bir fincan kahve eşliğinde okumalık: Kahve içmenin altın kurallarını uzmanı anlattı

Bir fincan kahve eşliğinde okumalık: Kahve içmenin altın kurallarını uzmanı anlattı

Sputnik Türkiye

Kahve içmenin zararlı mı yoksa yararlı mı olduğuna dair sayısız araştırma var. Prof. Dr. Murat Aksoy, sabah kahvesinin kronik rahatsızlıkları olanlar dışında... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T08:00+0300

2024-10-20T08:00+0300

2024-10-20T10:04+0300

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Günümüzde her sabah milyonlarca insanın yüzünü bile yıkamadan yaptığı aktivite: kahve içmek. Kimi uyku açması için kimi ise dikkatini toplamak için kahvenin çekiciliğine karşı koyamıyor. Peki son yıllarda günlük alışkanlıklar arasında yerini iyice sağlamlaştıran 'sabah kahvesi' göründüğü kadar masum mu? Sputnik Türkiye'ye konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, kahveye dair tüm soru işaretlerini yok etti.Sabah ilk iş kahve içmek zararlı mı? Kahvenin kortizol seviyesine etkisi nedir?Kahvenin uyarıcı etkisi?İdeal kahve içme saati var mı?'Son kahve öğleden sonra 4'te'Reflü, gastrit ya da nabız yüksekliği olanlar için sabah kahve içmek zararlı mı? Kahve içmek demir eksikliğine sebep olur mu?Kahve içtikten sonra dikkat artar mı, nasıl?Kahve içtikten sonra dikkat artar evet çünkü uyarıcı bir madde. Beyinde uyaran olarak çalışıyor. O yüzden de ilaçların üzerinde de kafeinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda düzenli kahve tüketenlerde Alzheimer, bunama ve intihar riski azalıyor. Kahve içindeki antioksidan maddeler sayesinde kronik hastalıkların da önüne geçebilir gibi görünüyor, diyabet, yağlı karaciğerden koruyabileceği yönünde veriler var. Ara ara içenler dikkat konusunda da körleşme yaşamayacağından etkilerini daha net görürler.Kahve yağ yaktırır mı?Bir günde ne kadar kahve tüketilmelidir?

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