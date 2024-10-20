https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/gunun-ilk-kahvesi-saat-kacta-icilir-sabah-kahvesi-zararli-mi--1089280179.html
Bir fincan kahve eşliğinde okumalık: Kahve içmenin altın kurallarını uzmanı anlattı
Bir fincan kahve eşliğinde okumalık: Kahve içmenin altın kurallarını uzmanı anlattı
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Kahve içmenin zararlı mı yoksa yararlı mı olduğuna dair sayısız araştırma var. Prof. Dr. Murat Aksoy, sabah kahvesinin kronik rahatsızlıkları olanlar dışında... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T08:00+0300
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2024-10-20T10:04+0300
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Günümüzde her sabah milyonlarca insanın yüzünü bile yıkamadan yaptığı aktivite: kahve içmek. Kimi uyku açması için kimi ise dikkatini toplamak için kahvenin çekiciliğine karşı koyamıyor. Peki son yıllarda günlük alışkanlıklar arasında yerini iyice sağlamlaştıran 'sabah kahvesi' göründüğü kadar masum mu? Sputnik Türkiye'ye konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, kahveye dair tüm soru işaretlerini yok etti.Sabah ilk iş kahve içmek zararlı mı? Kahvenin kortizol seviyesine etkisi nedir?Kahvenin uyarıcı etkisi?İdeal kahve içme saati var mı?'Son kahve öğleden sonra 4'te'Reflü, gastrit ya da nabız yüksekliği olanlar için sabah kahve içmek zararlı mı? Kahve içmek demir eksikliğine sebep olur mu?Kahve içtikten sonra dikkat artar mı, nasıl?Kahve içtikten sonra dikkat artar evet çünkü uyarıcı bir madde. Beyinde uyaran olarak çalışıyor. O yüzden de ilaçların üzerinde de kafeinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda düzenli kahve tüketenlerde Alzheimer, bunama ve intihar riski azalıyor. Kahve içindeki antioksidan maddeler sayesinde kronik hastalıkların da önüne geçebilir gibi görünüyor, diyabet, yağlı karaciğerden koruyabileceği yönünde veriler var. Ara ara içenler dikkat konusunda da körleşme yaşamayacağından etkilerini daha net görürler.Kahve yağ yaktırır mı?Bir günde ne kadar kahve tüketilmelidir?
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Bir fincan kahve eşliğinde okumalık: Kahve içmenin altın kurallarını uzmanı anlattı
08:00 20.10.2024 (güncellendi: 10:04 20.10.2024)
Özel
Kahve içmenin zararlı mı yoksa yararlı mı olduğuna dair sayısız araştırma var. Prof. Dr. Murat Aksoy, sabah kahvesinin kronik rahatsızlıkları olanlar dışında tüketim açısından bir sıkıntı yaratmadığını belirtti. Aksoy günün ilk kahvesinin değil son kahvesinin daha kritik önem taşıdığını vurguladı ve 'içilmesi önerilen' son saati söyledi.
Günümüzde her sabah milyonlarca insanın yüzünü bile yıkamadan yaptığı aktivite: kahve içmek. Kimi uyku açması için kimi ise dikkatini toplamak için kahvenin çekiciliğine karşı koyamıyor.
Peki son yıllarda günlük alışkanlıklar arasında yerini iyice sağlamlaştıran 'sabah kahvesi' göründüğü kadar masum mu?
Sputnik Türkiye'ye konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, kahveye dair tüm soru işaretlerini yok etti.
Sabah ilk iş kahve içmek zararlı mı? Kahvenin kortizol seviyesine etkisi nedir?
"Dünyada en fazla tüketilen içeceklerden biri kahve. Kahveyi aç karnına içmek risk oluşturur mu diye bakarsanız, son yıllarda, bu tarz videolar çok arttı ama bunların bilimsel bir deney sonucuna dayandığını söylemek çok kolay değil. Ancak teorik olarak bazı noktalar var, aç karnına kahve içmek bazı riskleri beraberinde getirebilir. Kahvaltı kahveden türemiştir, kahve altı olarak tanımlanır. Atalarımız da önce bir şeyler ye sonra kahveni iç yaklaşımını gösterir. Kahvenin mide asidini artırıcı etkisi var. Reflüyü artırarak mide bağırsak problemine zemin oluşturabilir. Kafein kortizonu bir miktar artırır ama kortizol zaten sabahları artar. Hormonal sistemimiz içinde hormonların salınımı saatlere göre değişir. Sabah 6 buçuk 7'de kortizol yükselir ve güne bizi hazırlar. Algı artar, kalp hızının artması, beyin fonksiyonları daha iyi hale gelir. Siz kahve içtiğinizde herhangi bir problem yaşamıyorsanız, ben de bu gruptan biriyim ben de, buna devam edebilirsiniz"
Kahveyi her gün içiyorsanız bu etkisi körleşmeye başlıyor. Ara ara kahve ara ara çay içerseniz kahvenin uyarıcı etkisi yine artar.
İdeal kahve içme saati var mı?
Çok erken saatte kortizol yükseldiği için, yüksek kortizol yorgun hissetmenize neden olabilir. Sabah saatlerinden öte, hangi saatten sonra içilmemesi daha önemli. Kafeinin yarılanma ömrünün vücutta 6 saat olduğunu öngörürseniz, uyarıcı etkisi de her altı saatte bir yarıya düşüyor.
'Son kahve öğleden sonra 4'te'
"Öğleden sonra 4'ten sonra kahve içmenizi önermiyorum. Zira uykuya dalmanızı engelleyebilir. Kahve uyku kalitesini bozabilir. Siz yeterli miktarda uyuduğunuzu düşünürsünüz ama derin uyku kalitesini bozabilir. Yani uykunun yararını azaltabilir. Kahveden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız, sabah 9 buçuk 11 arası, saat 16'ya kadar aralıklı içebilirsiniz ama 16'dan sonra kahveleri bir kenara bırakın lütfen."
Reflü, gastrit ya da nabız yüksekliği olanlar için sabah kahve içmek zararlı mı?
Gebelerden bahsedelim ilk. Gebelerin daha dikkatli olması gerekli, az miktarda kahve tüketmesi lazım, yine emziren kadınların da çok fazla kahve tüketmesi doğru değil. Kahvenin içindeki kafein bebeğe geçerse bağırsak hareketi ve karın ağrısında artmaya sebep olabilir. Çocukların da kafeinli kahve konusunda erişkine göre az tüketmesi gerekiyor. Anksiyetesi olan kişiler kahveyi sınırlı tutmalı. Bipolar hastalığı olan kişişlerde mani ataklarını artırabilir, kanama eğilimini artırabilir, kalp hastaları için aşırı kafein riskli olabilir. Göz tansiyonu olan kişilerin de fazla tüketmesi riskli olabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerin aşırı kahve tüketmesi tansiyonu yükseltebilir. Bağırsak sendromu olan kişilerin de fazla tüketimde şikayetleri artabilir. Sigara ile birlikte aşırı kahve de yine kanser risklerini de artırır. Yine kemik erimesi olan kişinin de miktarı azaltması gerekiyor.
Kahve içmek demir eksikliğine sebep olur mu?
Birçok araştırma kahve içmenin demir emilimini azaltabileceğini gösteriyor. Bir araştırmada hamburgeri kahve ile tüketenlerde demir eğilimi yüzde 39 düşmüş. Çay ile de daha fazla demir emilimini azaltmış. Çayın etkisi daha fazla tabi. Zamanı ayarlanarak bu etkisi düşük hale getirilebilir. Kahveyi yemekten bir saat önce içerseniz bu etkisinden korunmuş olursunuz.
Kahve içtikten sonra dikkat artar mı, nasıl?
Kahve içtikten sonra dikkat artar evet çünkü uyarıcı bir madde. Beyinde uyaran olarak çalışıyor. O yüzden de ilaçların üzerinde de kafeinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda düzenli kahve tüketenlerde Alzheimer, bunama ve intihar riski azalıyor. Kahve içindeki antioksidan maddeler sayesinde kronik hastalıkların da önüne geçebilir gibi görünüyor, diyabet, yağlı karaciğerden koruyabileceği yönünde veriler var. Ara ara içenler dikkat konusunda da körleşme yaşamayacağından etkilerini daha net görürler.
Kahvenin zayıflama üzerine etkisi yok ama kalorisi çok az yok gibi. İçeceklerle yer değiştirmek adına, kola meyve suyu yerine kahve tüketmek kilo0 kontrolünde önemli. Kahve içine süt kremi koyuyorsanız kalorisi artar. Yağ yakmanın aksine kilo alımına yol açar.
Bir günde ne kadar kahve tüketilmelidir?
Hesabımız kafein üzerinden gider, günde 400 mg kafeini geçmemek gerekir. Diğer içtiğimiz içeceklerde de kafein var, onları da hesaba katmak lazım. Bir fincan Türk Kahvesi'nde 60 mg kafein var, bir espressoda 60 mg kadar var, Americano'da 100 mg kadar kafein var. Gebeler emziren kadınlar 200'ün üzerine çıkmamalı. Dekaf kahvelerde biraz daha rahat olunabilir. Decaf kahve olarak da bilinen kafeinsiz kahve sağlık açısından oldukça yararlı.