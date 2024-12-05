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Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'
Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin lezzeti olarak bilinen dönerin Almanya tarafından tescil altına alınmak istendiği ifade edildi. Türk bir döner firması Almanya'nın tescil... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T18:50+0300
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Türkiye ve Almanya arasında yaşanan döner krizine Türk döner firması dahil oldu.Almanya dönerin kendi yemekleri olduğunu iddia ederek Avrupa Komisyonu'na tescilleme talebinde bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye ise dönerin bin yıldır Türk yemeği olduğunu ve tescilleme işleminin yanlış olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan Türkiye 'Geleneksel Ürün Adı' ile dönerin Türk lezzeti olduğunu belirtmişti. Avrupa Komisyonu ise kararını açıklamadan önce iki ülkeyi uzlaşıya davet etmişti. Tartışmalar devam ederken döner ile ilgili akademik çalışmalarını komisyona sunan Türk döner firması Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını önenerek Avrupa Birliği'ne belgelerini sunduğunu açıkladı. Dönerin anavatanının Türkiye olduğunu açıklayan firma iki ülke arşivlerine de bakarak bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html
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döner, tavuk döner, dönerci, almanya, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, yemek, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
döner, tavuk döner, dönerci, almanya, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, yemek, bilim, bilim kurulu, bilim insanları

Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'

18:50 05.12.2024
© AA / Cüneyt KaradağAlmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier döner keserek konuklara ikram etti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier döner keserek konuklara ikram etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA / Cüneyt Karadağ
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Türkiye'nin lezzeti olarak bilinen dönerin Almanya tarafından tescil altına alınmak istendiği ifade edildi. Türk bir döner firması Almanya'nın tescil faaliyetine karşı çıkarak Avrupa Komisyonu'na bin yıllık belgeler ve bilimsel makale sunduklarını duyurdu. Ayrıca Türk firma Almanya'da bulunan Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını istedi.
Türkiye ve Almanya arasında yaşanan döner krizine Türk döner firması dahil oldu.
Almanya dönerin kendi yemekleri olduğunu iddia ederek Avrupa Komisyonu'na tescilleme talebinde bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye ise dönerin bin yıldır Türk yemeği olduğunu ve tescilleme işleminin yanlış olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan Türkiye 'Geleneksel Ürün Adı' ile dönerin Türk lezzeti olduğunu belirtmişti. Avrupa Komisyonu ise kararını açıklamadan önce iki ülkeyi uzlaşıya davet etmişti.
Tartışmalar devam ederken döner ile ilgili akademik çalışmalarını komisyona sunan Türk döner firması Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını önenerek Avrupa Birliği'ne belgelerini sunduğunu açıkladı. Dönerin anavatanının Türkiye olduğunu açıklayan firma iki ülke arşivlerine de bakarak bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.
Tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
TÜRKİYE
Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı
26 Kasım, 15:39
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