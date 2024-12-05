https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/turkiye-ile-almanya-arasinda-doner-krizi-goethe-universitesi-referans-alinsin-1091215767.html
Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'
Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin lezzeti olarak bilinen dönerin Almanya tarafından tescil altına alınmak istendiği ifade edildi. Türk bir döner firması Almanya'nın tescil... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T18:50+0300
2024-12-05T18:50+0300
2024-12-05T18:50+0300
türkiye
döner
tavuk döner
dönerci
almanya
avrupa
avrupa birliği
avrupa komisyonu
yemek
bilim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083037304_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_749446d3267602bffa9e63fcec7965cc.jpg
Türkiye ve Almanya arasında yaşanan döner krizine Türk döner firması dahil oldu.Almanya dönerin kendi yemekleri olduğunu iddia ederek Avrupa Komisyonu'na tescilleme talebinde bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye ise dönerin bin yıldır Türk yemeği olduğunu ve tescilleme işleminin yanlış olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan Türkiye 'Geleneksel Ürün Adı' ile dönerin Türk lezzeti olduğunu belirtmişti. Avrupa Komisyonu ise kararını açıklamadan önce iki ülkeyi uzlaşıya davet etmişti. Tartışmalar devam ederken döner ile ilgili akademik çalışmalarını komisyona sunan Türk döner firması Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını önenerek Avrupa Birliği'ne belgelerini sunduğunu açıkladı. Dönerin anavatanının Türkiye olduğunu açıklayan firma iki ülke arşivlerine de bakarak bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html
türkiye
almanya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083037304_180:0:1947:1325_1920x0_80_0_0_dbc392222d96136d541e989a9826fbe1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
döner, tavuk döner, dönerci, almanya, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, yemek, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
döner, tavuk döner, dönerci, almanya, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, yemek, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'
Türkiye'nin lezzeti olarak bilinen dönerin Almanya tarafından tescil altına alınmak istendiği ifade edildi. Türk bir döner firması Almanya'nın tescil faaliyetine karşı çıkarak Avrupa Komisyonu'na bin yıllık belgeler ve bilimsel makale sunduklarını duyurdu. Ayrıca Türk firma Almanya'da bulunan Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını istedi.
Türkiye ve Almanya arasında yaşanan döner krizine Türk döner firması dahil oldu.
Almanya dönerin kendi yemekleri olduğunu iddia ederek Avrupa Komisyonu'na tescilleme talebinde bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye ise dönerin bin yıldır Türk yemeği olduğunu ve tescilleme işleminin yanlış olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan Türkiye 'Geleneksel Ürün Adı' ile dönerin Türk lezzeti olduğunu belirtmişti. Avrupa Komisyonu ise kararını açıklamadan önce iki ülkeyi uzlaşıya davet etmişti.
Tartışmalar devam ederken döner ile ilgili akademik çalışmalarını komisyona sunan Türk döner firması Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını önenerek Avrupa Birliği'ne belgelerini sunduğunu açıkladı. Dönerin anavatanının Türkiye olduğunu açıklayan firma iki ülke arşivlerine de bakarak bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.