https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/turkiye-ile-almanya-arasinda-doner-krizi-goethe-universitesi-referans-alinsin-1091215767.html

Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'

Türkiye ile Almanya arasında döner krizi: 'Goethe Üniversitesi referans alınsın'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin lezzeti olarak bilinen dönerin Almanya tarafından tescil altına alınmak istendiği ifade edildi. Türk bir döner firması Almanya'nın tescil... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T18:50+0300

2024-12-05T18:50+0300

2024-12-05T18:50+0300

türkiye

döner

tavuk döner

dönerci

almanya

avrupa

avrupa birliği

avrupa komisyonu

yemek

bilim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083037304_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_749446d3267602bffa9e63fcec7965cc.jpg

Türkiye ve Almanya arasında yaşanan döner krizine Türk döner firması dahil oldu.Almanya dönerin kendi yemekleri olduğunu iddia ederek Avrupa Komisyonu'na tescilleme talebinde bulunmuştu. Olay sonrası Türkiye ise dönerin bin yıldır Türk yemeği olduğunu ve tescilleme işleminin yanlış olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan Türkiye 'Geleneksel Ürün Adı' ile dönerin Türk lezzeti olduğunu belirtmişti. Avrupa Komisyonu ise kararını açıklamadan önce iki ülkeyi uzlaşıya davet etmişti. Tartışmalar devam ederken döner ile ilgili akademik çalışmalarını komisyona sunan Türk döner firması Goethe Üniversitesi'nin referans alınmasını önenerek Avrupa Birliği'ne belgelerini sunduğunu açıkladı. Dönerin anavatanının Türkiye olduğunu açıklayan firma iki ülke arşivlerine de bakarak bu durumun çözüme kavuşturulmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html

türkiye

almanya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

döner, tavuk döner, dönerci, almanya, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, yemek, bilim, bilim kurulu, bilim insanları