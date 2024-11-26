https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html

Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı

Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 tavuk döner 3 saat içerisinde tükendi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T15:39+0300

2024-11-26T15:39+0300

2024-11-26T15:39+0300

türkiye

ankara

döner

satış

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Ankara'da bir dönerci açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Dakikalar önce restoran önüne gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu. 1 ton döner 3 saat içerisinde tükendi. Sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.'Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz'Mikail Büyük ise, “Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

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ankara, döner, satış