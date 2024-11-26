https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/fiyatini-duyan-kostu-1-ton-doner-3-saatte-satildi-1090846233.html
Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı
Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 tavuk döner 3 saat içerisinde tükendi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T15:39+0300
2024-11-26T15:39+0300
2024-11-26T15:39+0300
türkiye
ankara
döner
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846315_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9bf3bdd18bca17992e86466bc0043f40.jpg
Ankara'da bir dönerci açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Dakikalar önce restoran önüne gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu. 1 ton döner 3 saat içerisinde tükendi. Sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.'Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz'Mikail Büyük ise, “Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-listesini-acikladi-bu-kez-cikolatadan-cikti-sucukta-da-tespit-edildi-1090821759.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846315_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aba78667ce94635cb0ad29d0abe6b1e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, döner, satış
Fiyatını duyan koştu: 1 ton döner 3 saatte satıldı
Ankara'da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 tavuk döner 3 saat içerisinde tükendi.
Ankara'da bir dönerci açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Dakikalar önce restoran önüne gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu. 1 ton döner 3 saat içerisinde tükendi. Sıraya giren Nazmi Başkaya, “Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik” dedi.
'Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz'
Mikail Büyük ise, “Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.