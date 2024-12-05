https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/takim-cantasindan-buldugu-aletle-cocugu-sunnet-etmeye-calisti-oncesinde-arastirma-yapip-dua-1091190497.html

Takım çantasından bulduğu aletle çocuğu sünnet etmeye çalıştı: 'Öncesinde araştırma yapıp dua etmiştim'

Takım çantasından bulduğu aletle çocuğu sünnet etmeye çalıştı: 'Öncesinde araştırma yapıp dua etmiştim'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Missouri eyaletinde bir evde hiç bir tıbbi eğitim almadan bir çocuğa sünnet yapan çift, 'çocuk istismarıyla' suçlandı. Çocuk şiddetli kanamadan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T10:37+0300

2024-12-05T10:37+0300

2024-12-05T10:37+0300

yaşam

abd

missouri

sünnet

evde sünnet

mahkeme

çocuk istismarı

suçlama

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Herhangi bir tıbbi eğitimi olmayan ABD'li çift, bir çocuğa evde sünnet etmeye çalıştı. Başarısız olan çift 'çocuk istismarıyla' suçlanırken çocukları hastaneye kaldırıldı. Tıbbi eğitimi olmayan baba Tyler Gibson'ın polise, sünnet işlemine başlamadan önce 'araştırma yaptığını ve bolca dua ettiğini' söylediği iddia ediliyor.ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan bir çift, tıbbi eğitimleri olmamasına rağmen evlerinde bir çocuğa sünnet işlemi yaptıklarını iddia ettikten sonra çocuk istismarıyla suçlandı. Mahkeme belgelerine göre, Tyler Gibson, takım çantasından bulduğu bir aletle çocuğu sünnet etme girişiminde bulunduğu, ancak olayın planlandığı gibi gitmediği belirtildi. Çocuğun aşırı kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Çocuğu hastaneye götüren çift, hastanede dört saat kadar bekledikten sonra 'beklemekten yoruldukları' için evlerine geri döndükleri bildirildi. Yerel medyaya göre kadın prosedüre yardımcı olduğunu itiraf ederken adam 'işlemin planlandığı gibi gitmediğini' söyleyerek medikal eğitimi olmadığı halde çocuğu sünnet etmeye çalıştığını kabul etti. Çiftin, ocak ayında mahkemeye çıkacağı bildirildi.

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abd, missouri, sünnet, evde sünnet, mahkeme, çocuk istismarı, suçlama